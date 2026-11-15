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Spor
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Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

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Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fransa karşılaşması öncesi ilk 11'de 5 değişikliğe gitmesi bekleniyor.

#1
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

Yalçın, karşılaşmanın oynanacağı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda dün düzenlediği basın toplantısında Fransa maçını, Belçika maçına kıyasla farklı bir formatta oynayacaklarını dile getirerek "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

#2
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

54 yaşındaki teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın durumlarının ise son antrenmanın ardından belli olacağı belirtmişti.

#3
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

NTV Spor'a göre, Sergen Yalçın'ın ilk 11'de yapması beklenen değişiklikler netleşti

#4
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

A Milli Takım'da Belçika maçında kaleyi koruyan Uğurcan'ın Fransa mücadelesinde eldivenlerini Berke Özer'e devretmesi bekleniyor.

#5
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

Deneyimli teknik adam, milli takımın başındaki ilk maçında son 20 dakika şans verdiği Zeki Çelik'e Oğuz Aydın'ın yerine 11'de şans verecek.

#6
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın yerine ise Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.

#7
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

Orta sahada da değişiklik yapacak olan Sergen Yalçın, İsmail Yüksek'in yerine Salih Özcan'a, Orkun Kökçü'nün yerine ise Hakan Çalhanoğlu'na görev verecek.

#8
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

Sergen Yalçın'ın Fransa maçında sahaya sürmesi beklenen 11 şu şekilde: * Berke Özer

#9
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Zeki Çelik

#10
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Merih Demiral

#11
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Abdülkerim Bardakcı

#12
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Ferdi Kadıoğlu

#13
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Salih Özcan

#14
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Hakan Çalhanoğlu

#15
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Yunus Akgün

#16
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Arda Güler

#17
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

* Barış Alper Yılmaz

#18
Foto - Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!

Yalçın, karşılaşmanın oynanacağı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda dün düzenlediği basın toplantısında Fransa maçını, Belçika maçına kıyasla farklı bir formatta oynayacaklarını dile getirerek "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

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