Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik: Fransa maçının 11'i belli oldu!
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fransa karşılaşması öncesi ilk 11'de 5 değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Fransa karşılaşması öncesi ilk 11'de 5 değişikliğe gitmesi bekleniyor.
Yalçın, karşılaşmanın oynanacağı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda dün düzenlediği basın toplantısında Fransa maçını, Belçika maçına kıyasla farklı bir formatta oynayacaklarını dile getirerek "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
54 yaşındaki teknik adam, Ferdi Kadıoğlu ve Uğurcan Çakır'ın durumlarının ise son antrenmanın ardından belli olacağı belirtmişti.
NTV Spor'a göre, Sergen Yalçın'ın ilk 11'de yapması beklenen değişiklikler netleşti
A Milli Takım'da Belçika maçında kaleyi koruyan Uğurcan'ın Fransa mücadelesinde eldivenlerini Berke Özer'e devretmesi bekleniyor.
Deneyimli teknik adam, milli takımın başındaki ilk maçında son 20 dakika şans verdiği Zeki Çelik'e Oğuz Aydın'ın yerine 11'de şans verecek.
Belçika karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Ozan Kabak'ın yerine ise Abdülkerim Bardakcı forma giyecek.
Orta sahada da değişiklik yapacak olan Sergen Yalçın, İsmail Yüksek'in yerine Salih Özcan'a, Orkun Kökçü'nün yerine ise Hakan Çalhanoğlu'na görev verecek.
Sergen Yalçın'ın Fransa maçında sahaya sürmesi beklenen 11 şu şekilde: * Berke Özer
* Zeki Çelik
* Merih Demiral
* Abdülkerim Bardakcı
* Ferdi Kadıoğlu
* Salih Özcan
* Hakan Çalhanoğlu
* Yunus Akgün
* Arda Güler
* Barış Alper Yılmaz
Yalçın, karşılaşmanın oynanacağı Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda dün düzenlediği basın toplantısında Fransa maçını, Belçika maçına kıyasla farklı bir formatta oynayacaklarını dile getirerek "5-6 farklı oyuncu olabilir" ifadelerini kullanmıştı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23