Bursa'da deprem korkuttu! Gece yarısı Gemlik Körfezi sallandı: AFAD son depremleri açıkladı

Bursa'da gece saatlerinde meydana gelen deprem, bölgede kısa süreli endişeye neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 03.43.59'da kaydedilen depremin merkez üssü, Bursa'nın Mudanya ilçesine 6,42 kilometre uzaklıktaki deniz bölgesi olarak açıklandı.

DEPREMİN DERİNLİĞİ 13,65 KİLOMETRE

AFAD'ın yayımladığı verilere göre depremin büyüklüğü moment büyüklüğü (Mw) ölçeğinde 3,9 olarak ölçüldü.

Sarsıntının yerin 13,65 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.

Depremin koordinatları 40.43933 kuzey enlemi ve 28.85467 doğu boylamı olarak belirlendi.

GÖZLER GEMLİK KÖRFEZİ'NE ÇEVRİLDİ

Marmara Denizi'nin güneydoğusunda bulunan Gemlik Körfezi'nde meydana gelen deprem, Bursa ve çevresindeki sismik hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Depremin Mudanya açıklarında gerçekleşmesi, özellikle Marmara Bölgesi'ndeki son sarsıntıları takip eden vatandaşların dikkatini çekti.

Paylaşılan ilk bilgilerde deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı veya hasar bilgisine yer verilmedi.

KARADENİZ'DE PEŞ PEŞE İKİ DEPREM

AFAD'ın son depremler listesine göre, Bursa'daki sarsıntının ardından Karadeniz'de de iki deprem kaydedildi.

Saat 05.18.07'de Karadeniz'de 3,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 9,35 kilometre olarak açıklandı.

Aynı bölgede saat 05.25.45'te ise 2,6 büyüklüğünde bir başka deprem kaydedildi. Bu depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

KÜTAHYA'DA DA SARSINTILAR KAYDEDİLDİ

Deprem hareketliliğinin görüldüğü illerden biri de Kütahya oldu.

Simav ilçesinde saat 03.55.44'te 1,9 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, saat 05.47.26'da aynı ilçede 2,0 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.

AFAD verilerine göre ilk depremin derinliği 14,28 kilometre, ikinci depremin derinliği ise 11,94 kilometre olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNİ YAYIMLADI

AFAD'ın 14 Kasım 2026 tarihli kayıtlarında Türkiye'nin farklı bölgelerinde meydana gelen çok sayıda küçük ölçekli deprem yer aldı.

İşte gece yarısından sabah saat 05.47'ye kadar kaydedilen dikkat çeken sarsıntılar:

Saat Yer Büyüklük 05.47 Simav (Kütahya) 2,0 05.39 Yeşilyurt (Malatya) 1,1 05.25 Karadeniz 2,6 05.18 Karadeniz 3,0 05.14 Hınıs (Erzurum) 1,5 04.47 Aladağ (Adana) 1,7 04.42 Ovacık (Tunceli) 1,4 04.38 Bahçesaray (Van) 2,1 04.35 Sumbas (Osmaniye) 1,8 04.16 Kozan (Adana) 1,7 04.12 Artova (Tokat) 1,5 04.12 Ege Denizi / Datça açıkları 2,7 03.56 Göksun (Kahramanmaraş) 1,8 03.55 Simav (Kütahya) 1,9 03.52 Bulanık (Muş) 1,6 03.43 Gemlik Körfezi / Mudanya (Bursa) 3,9

GECENİN EN BÜYÜK DEPREMİ BURSA'DA

AFAD'ın paylaşılan 14 Kasım kayıtlarına göre, saat 00.12 ile 05.47 arasında listelenen 33 deprem arasında en yüksek büyüklüğe sahip sarsıntı, Bursa'nın Mudanya ilçesi açıklarında meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki deprem oldu.

Bu süre içerisinde Malatya, Van, Bolu, Tunceli, Adana, Muğla, Erzurum ve diğer bazı bölgelerde de düşük büyüklükte sarsıntılar kaydedildi.

Vatandaşlar güncel deprem bilgilerini AFAD'ın resmî son depremler kayıtlarından takip edebiliyor.