Feke adeta renk denizine döndü

Adana’nın Feke ilçesinde sonbaharın renkleri ormanları baştan sona değiştirdi. Yüzde 80'i ormanla kaplı olan ilçede geniş orman örtüsü üzerinde oluşan renk geçişleri, yüksek kesimlerdeki manzaralarla birleşince adeta açık hava tablosunu andırdı. Dronla kaydedilen görüntülerde, ormanların arasından uzanan yollar, yerleşim alanları ve doğanın sonbahar renkleri izleyenlere görsel şölen sundu. Ağaçlar sonbaharla birlikte, yeşilden sarı, turuncu ve kızıl tonlara geçti.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen, doğa tutkunlarını, "Biz buradayız, siz neredesiniz" sloganıyla ilçeye davet etti.

İlçede her bölgesinin sonbaharda ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirten Özen, özellikle doğa yürüyüşü, trekking, kamp ve off-road tutkunlarını Feke'ye davet etti.

Gürümze bölgesinden doğa tutkunlarına seslenen Özen, "Feke'nin Gürümze bölgesinden sesleniyorum. Feke'nin her yeri ayrı bir güzelliğe bürünmüş durumda. Gürümze ayrı bir güzel. Doğal kaynak sularının eşlik ettiği doğada adeta bir şölen yaşanıyor. Ben buraya hep 'yeşil deniz' diyorum. Doğanın en güzel alanları burada. Sonbaharın bu renklerini sadece bir ay boyunca görebiliyoruz. Tüm kampçılarımızı, off-road tutkunlarını ve doğayla buluşmak isteyen herkesi bu mevsimde ilçemize davet ediyoruz. Biz buradayız, siz neredesiniz" dedi.