Fransa'daki siber saldırı suçlamasına İran'dan sert cevap! İsrail uyarısı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa'daki market zincirlerinin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı tartışmasına İran Devrim Muhafızları da dahil oldu. Sözcü Muhibbi, ülkesine yöneltilen suçlamaları kesin bir dille reddederek Paris yönetimini İsrail'in “sahte bayrak operasyonları” konusunda uyardı.
Fransa'da market zincirlerinin soğutma sistemlerine yönelik gerçekleştirildiği belirtilen siber saldırı, Paris ile Tahran arasında yeni bir tartışmaya neden oldu.
İran Devrim Muhafızları Sözcüsü Muhibbi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, saldırının arkasında İran'ın bulunduğu yönündeki suçlamaları reddetti.
"Siviller hedef listemizde yok"
Muhibbi, İran'ın askeri ve güvenlik politikalarına ilişkin değerlendirmesinde, İsrail ve ABD'nin aksine ülkelerinin hedef listesinde sivillerin bulunmadığını belirtti.
Fransız marketlerinin soğutma sistemlerine yönelik siber saldırılarda İran'ın rolü olabileceği yönündeki iddiaları ise “gülünç” olarak nitelendirdi.
Paris'e İsrail'in operasyonları konusunda uyarı
Devrim Muhafızları Sözcüsü, Fransa yönetimini İsrail'in gerçekleştirebileceğini öne sürdüğü “sahte bayrak operasyonları” konusunda dikkatli olmaya çağırdı.
Muhibbi, İsrail'in Avrupa ülkelerinde İran karşıtı bir algı oluşturmaya ve bu yolla uluslararası destek toplamaya çalıştığı değerlendirmesinde bulundu.
Siber saldırının sorumluluğuna ilişkin tartışmalar sürerken İran tarafı, olayla herhangi bir bağlantısı bulunduğu yönündeki suçlamaları kabul etmedi.