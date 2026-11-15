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Dünya Siyonistler kirli oyun peşinde! Trump'a İHA saldırısı iddiası
Dünya

Siyonistler kirli oyun peşinde! Trump'a İHA saldırısı iddiası

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Siyonistler kirli oyun peşinde! Trump'a İHA saldırısı iddiası

İsrail Hayom gazetesi, Mossad’ın İran’ın ABD Başkanı Donald Trump ile bazı üst düzey ABD’li yetkilileri insansız hava araçlarıyla hedef almayı planladığı yönünde CIA’ye istihbarat ilettiğini öne sürdü.

İsrail Hayom’un adını açıklamadığı İsrailli ve ABD’li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberde, Mossad’ın CIA ile paylaştığı değerlendirmenin bir başka Batılı istihbarat servisi tarafından da doğrulandığı iddia edildi.

Gazeteye konuşan yetkililer, Washington ile Tahran arasında anlaşma ihtimalinin son günlerde azaldığını savundu. Yetkililer, Mossad’ın ilettiği istihbaratın bu gelişmede etkili olan unsurlardan biri olduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varma ihtimalinin son günlerde belirgin biçimde azaldığını, bunun ardındaki nedenlerden birinin Mossad’ın CIA’ya ilettiği istihbarat olduğunu savundu.

İsrail'in CIA'ye ilettiği istihbaratın patlayıcı yüklü insansız hava araçlarıyla saldırı ihtimaline işaret ettiğini söyleyen yetkililer, bu yöntemle mücadelenin geleneksel önlemlerle zor olduğunu ileri sürdü.

Trump'ın güvenlik önlemlerinin artırıldığı iddiası

Mossad’ın istihbarat paylaşımının ardından risk altında olduğu değerlendirilen ABD'li yetkililerin açık hava etkinliklerindeki kamusal görünürlüklerini keskin biçimde azalttığı ve birkaçının ise geçici olarak evlerinden çıkarılarak güvenli tesislere yerleştirildiği iddia edildi.

Trump'ın kamuya açık etkinlikleri için özel tedbirler alındığını savunan yetkililer, bu etkinliklerin bir kısmının ara seçimler öncesinde açık alanlarda düzenlendiğini ancak bu tür etkinliklerin artık keskin biçimde azaltıldığını savundu.

ABD Başkanı'nın katıldığı etkinlikler sırasında İHA tehditlerini etkisiz hale getirmek için tasarlanmış özel sistemler dahil ek güvenlik önlemleri uygulandığı iddiasına da yer verildi.

Mossad’ın istihbarat paylaşımının ardından risk altında olduğu değerlendirilen ABD'li yetkililerin açık hava etkinliklerindeki kamusal görünürlüklerini keskin biçimde azalttığı ve birkaçının ise geçici olarak evlerinden çıkarılarak güvenli tesislere yerleştirildiği ileri sürüldü.

İran'a yönelik ekonomik yaptırım kararlarının ardındaki isim Hazine Bakanı Scott Bessent ile bir anlaşmaya karşı çıktığı belirtilen Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun yanı sıra Savunma Bakanı Pete Hegseth’in askeri üsse taşındığı iddiasına da yer verildi.

İsrail dış istihbarat servisi Mossad Direktörü Roman Gofman, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin üst düzey yetkilileriyle İran'a yönelik muhtemel saldırıları görüşmek üzere Washington’a gitmişti.

Ziyaretin geçici İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İran'a saldırıları yeniden başlatma konusunda Trump'a baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşmesi dikkati çekmişti.

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