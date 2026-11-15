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Yerel Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
Yerel

Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Yeniakit Publisher
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Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor

Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Öte yandan Balıkçılar da bugün yine hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Tekirdağ'da lodos 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.

Balıkçılar bugün de​​​​​​​ hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.

Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da lodos hayatı felç etti! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.
Tekirdağ'da lodos hayatı felç etti! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

Yerel

Tekirdağ'da lodos hayatı felç etti! Vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı.

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