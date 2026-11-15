Lodos etkiledi! 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Marmara Denizi'nde 4 gündür etkili olan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını aksatıyor. Öte yandan Balıkçılar da bugün yine hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Tekirdağ'da lodos 4 gündür deniz ulaşımını aksatıyor. Hızı zaman zaman saatte 50 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 7 şilep ile tanker, Tekirdağ açıklarında bekliyor.
Balıkçılar bugün de hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı.
Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, lodosun yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.