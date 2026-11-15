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Gündem Sarıgül itirafı! 14 milyon doları cebe indirmişler
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Sarıgül itirafı! 14 milyon doları cebe indirmişler

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Sarıgül itirafı! 14 milyon doları cebe indirmişler

Gazeteci Gökhan Taşkın’a konuşan Emine Sarıgül, eşiyle kurduğu şirketin hisselerinin yarısını devrettiklerini ancak ödeme alamadıklarını öne sürdü. Sarıgül, yatırım için getirildiğini söylediği 14 milyon doları Emir Sarıgül’ün aldığını iddia etti.

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün kuzeni Süleyman Sarıgül’ün eşi Emine Sarıgül, 2023’te başladığını söylediği ticari anlaşmazlığı Gökhan Taşkın’ın kanalında anlattı. Eşiyle birlikte asfalt sektöründe faaliyet gösteren 24 Ayar Madencilik’i kurduklarını belirten Sarıgül, yatırım görüşmelerinin Mustafa Sarıgül’ün şirkete yabancı yatırımcı getirme teklifiyle başladığını ileri sürdü.

HİSSELERİN YARISI İÇİN ÖDEME ALAMADIKLARINI SÖYLEDİ

Emine Sarıgül, İranlı iş insanı Hüseyin Azari’nin yatırım görüşmeleri için Türkiye’ye geldiğini ve görüşmelerde 250 milyon dolarlık bir yatırım planından söz edildiğini anlattı. Şirketin değerinin 40 milyon dolar olduğunu belirten Sarıgül, hisse devrine ilişkin “Yüzde 50’sini sattık ama hiçbir şekilde parayı ödemediler” dedi.

Sarıgül, Azari’nin yatırım amacıyla getirdiğini söylediği 14 milyon doların Emir Sarıgül tarafından nakit olarak alındığını öne sürdü. Yatırımcıya işlemlerin sözleşmeye bağlanacağının söylendiğini aktaran Sarıgül, hisse devrinin ardından ödeme alamadıklarını ve şirketin faaliyetlerinin aksadığını savundu.

BİR BAŞKA ORTAĞIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Devredilen hisseleri geri almak için girişimde bulunduğunu söyleyen Emine Sarıgül, bu süreçte bir başka şirket ortağının kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Sarıgül, söz konusu kişinin Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’la yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek kendisine “İstersen seni bir günde yok ederim” dediğini iddia etti.

RÖPORTAJDA ADAYLIK VE ŞANTAJ İDDİALARI DA GÜNDEME GELDİ

Emine Sarıgül, Emir Sarıgül’ün kendisine para dolu çuvallar gösterdiğini ve Şişli ya da Beşiktaş belediye başkan adaylığı karşılığında para vereceğini söylediğini öne sürdü. Sarıgül ayrıca Emir Sarıgül’ün, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğluna otomobil aldığını kendisine söylediğini iddia etti. Bu iddialara ilişkin röportajda belge veya bağımsız doğrulama sunulmadı.

Sarıgül, Mustafa Sarıgül’e ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerin kendisine Emir Sarıgül tarafından izletildiğini ve bu kayıtlar üzerinden para talep edildiğini de ileri sürdü. Emine Sarıgül, ticari anlaşmazlık ve dolandırıcılık iddialarını eşiyle birlikte daha önce savcılığa taşıdıklarını söyledi.

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Yorumlar

Recep Aydın Sosyal Bilimci

SKANDALLAR ÇAĞINDA TOPLUMSAL HAFIZA: NORMALLEŞMENİN EŞİĞİNDE MİYİZ? Günümüzde neredeyse her yeni güne bir yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, kara para aklama veya kamu kaynaklarının kötüye kullanılması iddiasıyla uyanıyoruz. Özellikle siyaset ve iş dünyasının kesiştiği noktalarda ortaya çıkan, milyonlarca hatta milyarlarca lirayla ifade edilen iddialar, artık yalnızca hukukun değil, toplumun vicdanının da meselesi hâline gelmiş durumda. Elbette her iddia suç değildir. Hiç kimse mahkeme kararı olmadan suçlu ilan edilemez. Hukukun temel ilkesi masumiyet karinesidir. Ancak bu ilke, ciddi iddiaların üzerinin örtülmesi veya kamuoyunun hesap sorma hakkının görmezden gelinmesi anlamına da gelmez. Tam tersine, iddiaların sonuna kadar araştırılması, delillerin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi gerekir. Asıl tehlike ise bütün bu olayların yaşanmasından sonra toplumda oluşmaya başlayan duyarsızlıktır. Bir düşünün… Dün milyonlarca liralık bir usulsüzlük iddiasıyla çalkalanan kamuoyu, bugün milyarlarca liralık başka bir iddiayla karşılaşıyor. Birkaç gün tartışılıyor, televizyon programlarına konu oluyor, gazetelerin manşetlerini süslüyor. Ardından yeni bir gündem ortaya çıkıyor ve bir önceki skandal hafızalardan silinmeye başlıyor. Sanki hiçbir şey yaşanmamış gibi hayat devam ediyor. İşte tam da burada tehlikeli bir eşikten geçiyoruz: Skandalların varlığı kadar, bunlara alışmaya başlamamız da ciddi bir toplumsal sorundur. Çünkü sürekli tekrarlanan kötülükler, bir süre sonra insanın vicdanında eski etkisini göstermez. İlk duyduğumuzda bizi öfkelendiren bir yolsuzluk iddiası, zamanla sıradan bir haber gibi algılanmaya başlar. Toplumun hafızasında yer etmesi gereken olaylar, günlük haber trafiğinin içinde kaybolup gider. Böylece çok tehlikeli bir anlayış gelişir: "Herkes yapıyor, bu düzen böyle işliyor." Hayır! Herkes yapmıyor. Yapılması yanlış olan bir davranışın yaygınlaşması, onu meşru hâle getirmez. Hırsızlık, rüşvet, kul hakkı yemek ve kamu malına el uzatmak, kaç kişi tarafından yapılırsa yapılsın yanlıştır. Bir toplumun ahlaki ölçüsü, kötülüğün ne kadar yaygınlaştığıyla değil, kötülük karşısında ne kadar direnç gösterebildiğiyle belirlenir. Burada medyaya da önemli sorumluluklar düşüyor. Haberlerin yalnızca sansasyonel yönüyle ele alınması, rakamların büyüklüğü üzerinden tartışmalar yürütülmesi ve birkaç gün sonra başka bir gündeme geçilmesi, meselenin özünü gölgede bırakıyor. Oysa kamuoyunun bilmesi gereken yalnızca paranın miktarı değil; bu paranın nereden geldiği, hangi ilişkiler içerisinde el değiştirdiği, kamu görevinin kötüye kullanılıp kullanılmadığı ve varsa zararın kimler tarafından karşılanacağıdır. Bir başka önemli mesele de sorumluluğun yalnızca birkaç kişinin üzerine yıkılarak dosyanın kapatılmasıdır. Eğer ortada sistematik bir yolsuzluk, denetim eksikliği veya kamu kaynaklarının kötüye kullanılmasına imkân veren bir yapı varsa, yalnızca görünen kişilerle uğraşmak yeterli değildir. Hani bir söz vardır: Sivrisinekleri öldürmekle uğraşırken bataklığı kurutmayı unutmayalım. Elbette suç işleyen herkes hukuk önünde hesap vermelidir. Ancak aynı zamanda o suça zemin hazırlayan mekanizmalar da araştırılmalı, denetim açıkları giderilmeli ve benzer olayların tekrar yaşanmasının önüne geçilmelidir. Aksi hâlde bugün bir dosya kapanır, yarın başka bir dosya açılır. İsimler değişir, yöntemler değişir ama toplumun kaybettiği güven değişmez. Üstelik bu mesele yalnızca siyasetçilerin veya iş insanlarının meselesi değildir. Kamu malı, milletin ortak emanetidir. O emanete sahip çıkmak, makamı ve mevkisi ne olursa olsun herkesin sorumluluğudur. Bir vatandaşın yıllarca çalışarak ödediği vergilerle oluşan kamu kaynaklarının amacı dışında kullanılması, yalnızca ekonomik bir kayıp değil, aynı zamanda milyonlarca insanın emeğine ve hakkına saygısızlıktır. İnancımız da bu konuda son derece açıktır. Kul hakkı, yalnızca bireyler arasındaki bir mesele değildir. Kamu malına el uzatmak, milletin hakkını kendi çıkarı için kullanmak da kul hakkının ağır bir ihlalidir. Allah'ın huzurunda hesap vereceğine inanan bir insanın, dünyadaki makamına, servetine veya nüfuzuna güvenerek başkasının hakkını yememesi gerekir. Çünkü haramın sefası olmaz, cefası olur. Peki, bu tehlikeli normalleşmenin önüne nasıl geçebiliriz? Öncelikle yargı süreçleri şeffaf yürütülmeli, iddialar siyasi aidiyetlere göre değil, delillere göre değerlendirilmelidir. İktidardan, muhalefetten, bürokrasiden veya iş dünyasından kim olursa olsun, hakkında ciddi iddialar bulunan herkes hukuk çerçevesinde hesap verebilmelidir. Medya, olayları birkaç günlük sansasyon malzemesi olarak görmekten vazgeçmeli; soruşturmaların, davaların ve sonuçların peşini bırakmamalıdır. Vatandaşlar ise haberleri yalnızca okuyup geçmek yerine sorgulamalı, unutmaya zorlandıkları meseleleri hatırlamalı ve hesap sorulmasını istemelidir. En önemlisi de ahlaki ölçülerimizi kaybetmemeliyiz. Bir yanlış, bizim desteklediğimiz bir kişi veya siyasi hareket tarafından yapıldığında da yanlıştır. Bir başkasının yaptığı yolsuzluğa gösterdiğimiz tepkiyi, kendi tarafımızdan birisi yaptığında da gösterebilmeliyiz. Adalet, yalnızca karşı taraftan hesap sormak değildir. Gerçek adalet, kim olduğuna bakmaksızın hakikatin yanında durabilmektir. Unutmayalım ki bir toplumun çöküşü her zaman büyük felaketlerle başlamaz. Bazen en büyük çöküş, yanlışların karşısında susmaya, haksızlıkları kanıksamaya ve ahlaki değerleri yavaş yavaş kaybetmeye başlamaktır. Bugün kendimize şu soruyu sormalıyız: Biz gerçekten yolsuzluklarla mücadele eden bir toplum mu olmak istiyoruz, yoksa her yeni skandalı birkaç gün konuşup sonra unutan bir toplum mu? Çünkü asıl mesele kaç tane skandal yaşandığı değil, bu skandallar karşısında toplumun nasıl bir tavır aldığıdır. Bir toplum, yolsuzluğa alıştığı gün yalnızca parasını değil, vicdanını da kaybetmeye başlar.
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