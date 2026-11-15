Sarıgül itirafı! 14 milyon doları cebe indirmişler

Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün kuzeni Süleyman Sarıgül’ün eşi Emine Sarıgül, 2023’te başladığını söylediği ticari anlaşmazlığı Gökhan Taşkın’ın kanalında anlattı. Eşiyle birlikte asfalt sektöründe faaliyet gösteren 24 Ayar Madencilik’i kurduklarını belirten Sarıgül, yatırım görüşmelerinin Mustafa Sarıgül’ün şirkete yabancı yatırımcı getirme teklifiyle başladığını ileri sürdü.

HİSSELERİN YARISI İÇİN ÖDEME ALAMADIKLARINI SÖYLEDİ

Emine Sarıgül, İranlı iş insanı Hüseyin Azari’nin yatırım görüşmeleri için Türkiye’ye geldiğini ve görüşmelerde 250 milyon dolarlık bir yatırım planından söz edildiğini anlattı. Şirketin değerinin 40 milyon dolar olduğunu belirten Sarıgül, hisse devrine ilişkin “Yüzde 50’sini sattık ama hiçbir şekilde parayı ödemediler” dedi.

Sarıgül, Azari’nin yatırım amacıyla getirdiğini söylediği 14 milyon doların Emir Sarıgül tarafından nakit olarak alındığını öne sürdü. Yatırımcıya işlemlerin sözleşmeye bağlanacağının söylendiğini aktaran Sarıgül, hisse devrinin ardından ödeme alamadıklarını ve şirketin faaliyetlerinin aksadığını savundu.

BİR BAŞKA ORTAĞIN KENDİSİNİ TEHDİT ETTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Devredilen hisseleri geri almak için girişimde bulunduğunu söyleyen Emine Sarıgül, bu süreçte bir başka şirket ortağının kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü. Sarıgül, söz konusu kişinin Mehmet Ağar ve Tolga Ağar’la yakın ilişkileri olduğunu söyleyerek kendisine “İstersen seni bir günde yok ederim” dediğini iddia etti.

RÖPORTAJDA ADAYLIK VE ŞANTAJ İDDİALARI DA GÜNDEME GELDİ

Emine Sarıgül, Emir Sarıgül’ün kendisine para dolu çuvallar gösterdiğini ve Şişli ya da Beşiktaş belediye başkan adaylığı karşılığında para vereceğini söylediğini öne sürdü. Sarıgül ayrıca Emir Sarıgül’ün, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun oğluna otomobil aldığını kendisine söylediğini iddia etti. Bu iddialara ilişkin röportajda belge veya bağımsız doğrulama sunulmadı.

Sarıgül, Mustafa Sarıgül’e ait olduğunu öne sürdüğü görüntülerin kendisine Emir Sarıgül tarafından izletildiğini ve bu kayıtlar üzerinden para talep edildiğini de ileri sürdü. Emine Sarıgül, ticari anlaşmazlık ve dolandırıcılık iddialarını eşiyle birlikte daha önce savcılığa taşıdıklarını söyledi.

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