Çarpıcı COP31 analizi! Türkiye yeni bir dönemin kapısını mı açıyor?

Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31, 9-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştiriliyor. 196 ülke ve Avrupa Birliği’ni bir araya getiren zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan gazeteci yazar Sabri Şahsuvar, Türkiye’nin organizasyonla birlikte uluslararası iklim diplomasisinde daha etkin bir rol üstlenmeyi hedeflediğine dikkat çekti.

COP31’in diğer iklim zirvelerinden ayrılan en önemli yönünün Türkiye’nin ortaya koyduğu “Uygulama COP’u” vizyonu olduğunu belirten Şahsuvar, yıllardır uluslararası toplantılarda alınan kararların artık somut projelere ve sahada uygulanabilir sonuçlara dönüştürülmesinin hedeflendiğini ifade etti.

Şahsuvar, analizinde COP31’i beş temel başlık altında ele aldı.

COP31’İN HEDEFİ: VAATTEN UYGULAMAYA GEÇİŞ

COP31’in Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenen en önemli uluslararası toplantılardan biri olduğunu hatırlatan Şahsuvar, zirvenin temel gündeminde sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğine uyum, finansman ve teknoloji transferinin bulunduğunu kaydetti.

Türkiye’nin dönem başkanlığında öne çıkan “Uygulama COP’u” yaklaşımının, iklim politikalarında alınan kararların hayata geçirilmesine odaklandığını belirten Şahsuvar, temiz enerji dönüşümü, sıfır atık, gıda güvenliği, iklim dirençli şehirler, yeşil sanayileşme, denizlerin korunması, gençlik ve eğitim gibi alanların öncelikli başlıklar arasında yer aldığını vurguladı.

Analizde, elektriğin toplam enerji tüketimindeki payının 2035 yılına kadar yüzde 35’e çıkarılmasını hedefleyen küresel elektrifikasyon taahhüdü, atık artışının yüzde 50 azaltılması ve binalarda enerji yoğunluğunun en az yüzde 25 düşürülmesi gibi hedeflere de dikkat çekildi.

Şahsuvar, 1,5 derece hedefinin önemini koruduğunu ancak artık uluslararası toplumun yalnızca hedef açıklamakla yetinmemesi, somut adımlar atması gerektiğini ifade etti.

İKLİM KRİZİ ARTIK SADECE ÇEVRE MESELESİ DEĞİL

Dünyanın iklim değişikliğinin etkileriyle karşı karşıya olduğu bir dönemde gerçekleştirilen COP31’in uluslararası önemine de değinen Şahsuvar, iklim meselesinin artık çevre politikalarının çok ötesine geçtiğini belirtti.

Enerji güvenliği, gıda güvenliği, göç, ekonomik istikrar ve uluslararası barışın iklim politikalarıyla doğrudan bağlantılı hale geldiğini kaydeden Şahsuvar, küresel ölçekte yaşanan savaşların ve jeopolitik gerilimlerin iklim alanındaki ortak hareket etme çabalarını da zorlaştırdığına işaret etti.

Türkiye’nin bu noktada gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında köprü olmayı hedeflediğini belirten Şahsuvar, özellikle iklim değişikliğinden daha fazla etkilenen ülkelerin projelerini finansman ve yatırımla buluşturmayı amaçlayan “İklim Uygulama Köprüsü” yaklaşımının önemine dikkat çekti.

TÜRKİYE’NİN ÜÇ TEMEL STRATEJİSİ

Sabri Şahsuvar, COP31’in Türkiye açısından diplomatik, ekonomik ve iç politika olmak üzere üç temel stratejik boyut taşıdığını değerlendirdi.

Diplomatik açıdan Türkiye’nin Batı ile Doğu, gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasında diyalog kurabilen bir ülke konumunu güçlendirmeyi amaçladığını belirten Şahsuvar, iklim finansmanı konusunda gelişmiş ülkelerin tarihsel sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği yönündeki çağrıların da zirvenin önemli gündemlerinden biri olduğunu ifade etti.

Ekonomik boyutta ise COP31’in Türkiye’ye yeşil sanayi, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve iklim teknolojileri alanlarında yeni yatırım fırsatları sunabileceğini kaydetti. İş ve Yatırım Zirvesi kapsamında uluslararası şirketlerin ve iş insanlarının Antalya’da bir araya gelmesinin bu açıdan önem taşıdığını belirtti.

İç politika açısından Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefini hatırlatan Şahsuvar, 2025 yılında yürürlüğe giren İklim Kanunu, Emisyon Ticaret Sistemi ve yenilenebilir enerji kapasitesini artırmaya yönelik hedeflerin bu stratejinin temel unsurları arasında bulunduğunu kaydetti.

ERDOĞAN’IN LİDER DİPLOMASİSİ VE ANTALYA’NIN ULUSLARARASI ÖNEMİ

COP31 organizasyonunun büyüklüğüne ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zirvedeki rolüne de geniş yer ayıran Şahsuvar, Antalya’da kurulan organizasyon alanlarının Türkiye’nin ev sahipliği kapasitesini ortaya koyduğunu belirtti.

Mavi Bölge’de resmi müzakerelerin, Yeşil Bölge’de ise sivil toplum kuruluşları, gençler ve özel sektör temsilcilerinin faaliyetlerinin yürütülmesinin zirvenin çok yönlü yapısını gösterdiğini ifade eden Şahsuvar, sıfır atık, düşük emisyonlu ulaşım, su ve enerji verimliliği gibi uygulamaların da organizasyonun temel unsurları arasında yer aldığını aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve kapsamındaki mesajlarını üç temel başlıkta değerlendiren Şahsuvar; uygulama, iklim adaleti ve Anadolu’nun kültürel zenginliğinin uluslararası platformda tanıtılmasının öne çıktığını belirtti.

Erdoğan’ın COP31’i alınan kararların uygulamaya geçirilmesine odaklanan bir konferans olarak tasarladıklarını açıklamasının, Türkiye’nin dönem başkanlığı vizyonunu ortaya koyduğunu kaydeden Şahsuvar, gelişmiş ülkelerin iklim finansmanı konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği yönündeki mesajların da önem taşıdığını ifade etti.

Şahsuvar’a göre COP31, Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından yalnızca bir iklim zirvesi değil, aynı zamanda farklı ülkelerle diplomatik temasların yürütüldüğü geniş kapsamlı bir uluslararası diyalog platformu niteliği taşıyor. Antalya’da gerçekleştirilen ikili görüşmelerde Gazze, Rusya-Ukrayna Savaşı, İran-ABD gerilimi, Kıbrıs ve Libya gibi bölgesel ve küresel meselelerin de gündeme gelmesi bu çok yönlü diplomasi trafiğinin göstergeleri arasında bulunuyor.

DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA’DA: UYGULAMA COP’U OLACAK MI?

Analizinde uluslararası çevrelerin COP31’e yönelik değerlendirmelerine de yer veren Sabri Şahsuvar, Türkiye’nin organizasyon kapasitesine ilişkin olumlu açıklamaların yanı sıra zirvenin sonuçlarının da yakından takip edildiğini belirtti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Türkiye’deki organizasyonun niteliğine ilişkin olumlu değerlendirmelerini hatırlatan Şahsuvar, asıl sınavın zirvede alınacak kararların uygulamaya geçirilmesi olacağını vurguladı.

Şahsuvar, analizinin sonuç bölümünde COP31’in Türkiye açısından önemli bir diplomasi ve uygulama sınavı olduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Antalya’dan somut finansman, somut elektrifikasyon hedefleri ve uygulanabilir mekanizmalar çıkması halinde Türkiye, iklim diplomasisinde kalıcı bir merkez olma yolunda önemli bir adım atmış olacak. Aksi durumda COP31 de geçmişteki zirveler gibi güzel konuşmaların yapıldığı ancak uygulama noktasında beklentilerin karşılanamadığı toplantılardan biri olarak hatırlanacak.”

Gazeteci yazar Sabri Şahsuvar’ın değerlendirmesine göre COP31, Türkiye’nin uluslararası alandaki diplomatik etkinliğini, ekonomik yatırım hedeflerini ve 2053 net sıfır vizyonunu aynı platformda buluşturan önemli bir organizasyon olarak öne çıkıyor. Zirvenin 20 Kasım’da tamamlanacak sürecinde ortaya çıkacak kararlar ise Türkiye’nin “Uygulama COP’u” hedefinin ne ölçüde hayata geçirilebildiğini gösterecek.

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