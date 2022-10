KPSS Lisans kaç net kaç puan hesaplama: KPSS önlisans 70 puan için kaç ne gerekir 2022? | KPSS ön lisans 30-60-65-70-75-80-85 puan kaç net yapar?

KPSS önlisans oturumu sona erdi. Sınava katılan adaylar, cevap anahtarının yayınlanmasıyla birlikte KPSS ön lisans puanını hesaplayabilecek. Sınavda yapılan her testte, doğru cevap sayısından yanış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puan elde ediliyor. Rakiplerinin arasında ter döken adaylar ve velileri ise cevap anahtarı ve soru kitapçıklarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki 2022 KPSS Ön Lisans soruları ve cevapları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2022 KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLAR AÇIKLANDI MI?

KPSS Ön lisans sınavının 9 Ekim Pazar günü yapılmasının ardından ÖSYM soruları ve cevapları erişime açtı.

Net sayısına göre elde edilen puan artıyor. Peki; KPSS ön lisans 60,65,70,75,80,85 puan kaç net yapar? ÖSYM’nin açıkladığı formüle göre KPSS ön lisans kaç net kaç puan yapar sorusunun cevabı!

P93 PUAN TÜRÜ NEDİR?

P-93 Puanı, üniversitelerin önlisans bölümlerinden mezun olan adayların gireceği KPSS önlisans sınavı sonrası oluşan puan türüdür. Önlisans KPSS yalnızca çift senelerde yapılmaktadır.

KPSS ÖN LİSANS KAÇ NET KAÇ PUAN? P93 PUANI

35 NET 70 PUAN

58 NET 80 PUAN

70 NET 85 PUAN

82 NET 90 PUAN

KPSS Önlisans düzeyinde sınava giren adayların 70 puan alabilmeleri için ortalama olarak 35 net yapmaları gerekmektedir.

Buna göre KPSS önlisans 70 puan almak için kaç net gerekir? İşte KPSS ön lisans puan hesaplama tablosu

KPSS PUANI NASIL HESAPLANIR?

Hangi düzeyde olursa olsun, sınavda uygulanmış olan testlerin her birinde, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 1/4'ü çıkarılmak suretiyle her test ayrı olmak üzere adayın her testten aldığı ham puanlar hesaplanacaktır.

KPSS Önlisans sınavında Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde adaylara toplam 120 soru yöneltilir. Sınavda 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Her bir testin sadece kendi içinde her soru eşit puana sahiptir.

Adayların puanlarının hesaplanabilmesi için her iki teste de girmesi gerekiyor.

Dört yanlışın bir doğruyu götürdüğü sınavda, net doğrular üzerinden puan hesaplaması yapılır. Yanlış cevap sayıları hesaplandıktan sonra 4'e bölünüyor daha sonra çıkan sayı, doğru sayısından düşülür. Böylece net doğru sayısı elde edilir.

KPSS Puanları hesaplanırken o yıla ait KPSS Önlisans ÖSYM verileri kullanılmaktadır.

Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden elde edilen standart puanlar ağırlıklandırılarak KPSS puanları hesaplanacaktır. KPSS puanları içinde Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacaktır. Bu ağırlıklara göre, testlerden elde edilen standart puanlar kullanılarak ağırlıklı standart puanlar (ASP) hesaplanacaktır. Bir aday için herhangi bir ASP'nin hesaplanabilmesi için bu adayın söz konusu ASP'nin hesaplanmasına dahil edilen testlerin her birinden standart puanı olması gerekir.

2022 KPSS ön lisans sınavında soru dağılımı ise şöyle:

GENEL YETENEK

Türkçe: 30 Soru

Matemati ve Geometri: 30 Soru

GENEL KÜLTÜR

Tarih: 27 Soru

Coğrafya: 18 Soru

Vatandaşlık: 9 Soru

Güncel Bilgiler: 6 Soru

KPSS ÖN LİSANS PUAN HESAPLAMA

Adayların ASP'leri kullanılarak, ön lisans düzeyi için KPSSP93 puanları hesaplanacaktır. KPSS puanlarının hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılacaktır. Böylece her KPSS puan türü için 100 üzerinden KPSS puan dağılımı elde edilmiş olacaktır. B Grubu Kadrolara yerleştirme ÖSYM tarafından KPSS puanları esas alınarak yapılacaktır.

KPSS Puan hesaplama formülü (KPSSP93) = 70 + (30*[2*(ASP-X)-S]) / ([2*(B-X)]-S)

KPSS : Kamu Personel Seçme Sınavı

ASP : Ağırlıklı standart puan

X : ASP dağılımının ortalaması

S : ASP dağılımının standart sapması

B : ASP dağılımındaki en yüksek ASP

KPSS ÖNLISANS 70 PUAN ALMAK IÇIN KAÇ NET GEREKIR?

GENEL YETENEK - GENEL KÜLTÜR - P94 PUANI

40 Net - 45 Net - 88, 376

45 Net - 45 Net - 90,176

45 Net - 50 Net - 92,468

50 Net - 45 Net - 91,977

KPSS Türkçe 30 net yapmak kaç puan?

GENEL YETENEK -GENEL KÜLTÜR - P94 PUANI

25 Net 25 Net 73,807

30 Net 25 Net 75,607

25 Net 30 Net 76,098

30 Net 30 Net 77, 899

2022 KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2022-KPSS Ön lisans sınavı sonuçları, 3 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.

2022 KPSS ÖN LİSANS KONU DAĞILIMI NASIL?

TÜRKÇE

Sözcükte, Cümlede ve Paragrafta Anlam

Anlatım Bozuklukları

Ses ve Yapı Bilgisi

Sözcük ve Cümle Bilgisi

Yazım Kuralları

Noktalama İşaretleri

Sözel Mantık

MATEMATİK

Temel Kavramlar

Sayılar

Bölme ve Bölünebilme Kuralları

Asal Çarpanlarına Ayırma

EBOB-EKOK

Birinci Dereceden Denklemler

Rasyonel Sayılar

Eşitsizlik

Mutlak Değer

Üslü Sayılar

Köklü sayılar

Çarpanlara Ayırma

Oran-Orantı

Problemler

Kümeler

İşlem ve Modüler Aritmetik

Permütasyon

Kombinasyon ve Olasılık

Tablo ve Grafikler

Sayısal Mantık Problemleri ve Geometri

COĞRAFYA

Türkiye'nin Fiziki Özellikleri

Türkiye'nin Beşeri Özellikleri

Türkiye'nin Ekonomik Özellikleri

TARİH

Selçuklular Dönemi ve Öncesi

Osmanlı Devleti Dönemi

III.Selim'den İtibaren Türk İnkılabını Hazırlayan Etkenler

Ulusal Kurtuluş Savaşı

Atatürk İlke ve İnkılapları

Atatürk Dönemi: İç Olaylar ve Dış Politika

Anadolu Selçuklu Devleti ve Öncesinde Türk Devletleri

Osmanlı Devleti

Atatürk İlke ve İnkılapları

Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

VATANDAŞLIK

Hukukun Temel Kavramları

Anayasa Hukukuna Giriş

Yasama

Yürütme

Yargı

İdare Hukuku



