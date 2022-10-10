Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru: İŞKUR işçi alımı ne zaman, başvuru şartları neler?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 85 bin personel alımıyla alakalı, "Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız." ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 85 bin personel alımı yapılacağının ilan edilmesiyle birlikte atama bekleyen sağlık çalışanları başvuruların başlayacağı zamanı sorgulamaya başladı. Bu yıl içerisinde toplamda 85 bin atama yapılacağı belirten Bakan Koca'nın açıklamaları sonrasında, başvuru şartları ve ayrıntıları merak ediliyor. Atama bekleyen sağlık personelleri, gözlerini başvuru detaylarına dikti. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman? Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...

SAĞLIK BAKANLIĞI 85 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, atama bekleyen binlerce sağlık çalışanına personel alımı yapacaklarının müjdesini verdi. İşte o açıklama:

"Bakanlığımız, bu yıl 85 bin kadro açıyor. Yeni çalışma arkadaşlarımızın sayısı, bazı ülkelerin nüfusundan fazla. Sağlıkta 'Beyaz Reform'a destek kuvvet, 85 bin yeni çalışma arkadaşı! Görülmemiş başarılar için görülmemiş büyüklükte bir kadro açılıyor. Gözümüz aydın."

Konuyla ilgili açıklamaların devamında ise şu ifadeler yer aldı:

"85 bin sağlık çalışanı alımı ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Bu dönemde düşünün bizim 32 bin poliklinik odamız var. Tüm bu poliklinik odalarında hizmet vermek üzere bu yıl tıbbi sekreter koyacağız. Hekimler sekreterlik işlerini yapmaktan kurtulacak. Bu sayede hekimlerin hastaya daha fazla odaklanmasına, daha iyi hizmet vermesine imkan sağlanacak. Yaşanan tüm aksaklıkların bir bir çözüldüğünü hep beraber göreceğiz.

Toplam 85 bin atama bu yıl içerisinde yapılacak. Bugüne kadar ilan edilmiş en büyük alım. Kademeli olarak bu yıl hepsini alacağız. Sırayla gruplar halinde alım gerçekleşecek. Sabırla izlersek yıl sonu aramızda yeni arkadaşları göreceğiz”

PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları henüz açıklanmadı. Personel alımına ilişkin bilgilerin eylül ayının ortalarına doğru açıklanması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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