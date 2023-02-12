Uzman isimden o bölge için korkutan açıklama! Kahramanmaraş depreminden en az üç kat daha büyük olacak

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde art arda yaşanan iki büyük deprem binlerce insanın hayatını kaybetmesine ve evsiz kalmasına neden oldu. Türkiye’nin 10 ilini derinden etkileyen ve hepimizi yasa boğan depremin 5. gününde arama kurtarma ekiplerinin bölgede çalışmaları aralıksız sürüyor.

Art arda yaşanan büyük depremler, afet yönetimi bilinci ile deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenlerin önemi bir kez daha ortaya koydu.

Meteoroloji Mühendisi ve Afet Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise büyük Marmara depremine ilişkin flaş açıklamalar yaptı.

''Marmara depremi, Kahramanmaraş depreminden en az 3 kat daha büyük olacak''

Beklenen büyük Marmara depremine ilişkin ezber bozan uyarılarda bulunan Mikdat Kadıoğlu, ''Marmara depremi Kahramanmaraş depreminden en az 3 kat daha büyük olacak. Tehlike yönetilemez ve tolere edilemez boyutta.'' sözleriyle yürekleri hoplattı.

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bölgede olduğu gibi deprem tehlikesi altında olan birçok bölgemiz daha var. Deprem riski olan bölgelerdeki binalar bir an önce yıkılmadan insanları onların içinden çıkartmanın yollarını bulmalıyız. Deprem söz konusu olduğunda afet yönetimi, ‘İnsanlar nasıl enkaz altında kalmaz?’ diye çalışmaktır. Biz ‘İnsanları nasıl enkazdan kurtarırız?’ diye çalışıyoruz.

"Marmara'da beklenen depremin yıkması tahmin edilen bina sayısı 100 binin üzerinde"

Marmara’da beklenen depremin yıkması tahmin edilen bina sayısı 100 binin üzerinde. 100 bin binanın yıkılacağı yerde 10 milyonluk bir arama kurtarma ekibine ihtiyaç vardır. Böyle bir arama kurtarma ekibi dünyada yok. İstanbul’da afete hazır olmamız için yıkılacak bina sayısını 100.000'in 100 adete indirmemiz gerek. Binaları güçlendirecek vaktimiz kalmadı. Yapmamız gereken, binaların toptan göçmesini önleyici çalışmalar yapmak."