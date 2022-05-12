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Yerel Uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: Gözaltılar var

Sinop'taki uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-12 16:02:00 -
Uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: Gözaltılar var

Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ilçesinde uyuşturucu ticareti ve evlerden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu değerlendirilen ağaç kesme motorları ele geçirildi.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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