Uyuşturucu ve hırsızlık operasyonu: Gözaltılar var
Sinop'taki uyuşturucu ve hırsızlık operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Sinop İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Saraydüzü ilçesinde uyuşturucu ticareti ve evlerden hırsızlık gerçekleştirdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Dedektör köpeklerin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 3 zanlı yakalandı.
Şüphelilere ait adreslerdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği ve çalıntı olduğu değerlendirilen ağaç kesme motorları ele geçirildi.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.