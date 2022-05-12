Uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Narkotik köpeklerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.
Aramalarda, bir miktar uyuşturucu ve içimde kullanılan pipo ele geçirildi.
İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Söz konusu kişilerden uyuşturucu aldığı belirlenen 3 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.