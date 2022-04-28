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Yerel Uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama
Yerel

Uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonlarında toplam 15 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 08:27:00 -
Uyuşturucu operasyonlarına 9 tutuklama

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik 24-27 Nisan'da Gebze ve İzmit ilçelerinde düzenlenen üç ayrı operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlarda 11 gram sentetik kannabinoid, 58 gram metamfetamin, 1 sentetik ecza, 2 hassas terazi, 1 av tüfeği ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 455 lira ele geçirildi.

Kullanmak için uyuşturucu satın aldığı değerlendirilen 6 şüpheli serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 9 zanlı ise tutuklandı.

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