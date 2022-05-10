  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Uyuşturucu operasyonlarına 9 gözaltı
Yerel

Uyuşturucu operasyonlarına 9 gözaltı

Bitlis Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-05-10 15:48:00 -
Uyuşturucu operasyonlarına 9 gözaltı

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il merkezi, Tatvan ve Ahlat ilçelerindeki 10 adrese yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, “Operasyon neticesinde 116,73 gram metamfetamin, 0,72 gram eroin, 1.23 gram toz esrar, 2 adet suboxone sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir.

Olay ile ilgili gözaltına alınan 9 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır.

Uyuşturucu madde imalatı, kaçakçılığı ve kullanımına karşı yürütülen kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay