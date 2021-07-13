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Yerel Uyuşturucu kullanan genç feci şekilde can verdi
Yerel

Uyuşturucu kullanan genç feci şekilde can verdi

Tatile giderken uyuşturucu kullanan genç, aracında fenalaşarak öldü. Gencin aracındayken, üzerindeki kıyafetleri çıkararak rahatlamaya çalıştığı belirlendi. Oldukça bitkin düşen gencin çorabının birini çıkarıp diğer çorabını çıkaramadan aracın koltuğuna yattığı ve bir daha kalkamadığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-13 11:50:00 -
Uyuşturucu kullanan genç feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre, Ankara’da kuaför olarak çalışan Burak K., Bursa’daki asker arkadaşı E.D. ile tatil için plan yaptı. Ankara’dan Bursa’ya gelen Burak K., dün Bursa’dan bir araç kiralayıp arkadaşını da yanına alarak Muğla Akyaka’da tatil yapmak için yola çıktı. Gece yolda uyuşturucu madde aldığı belirtilen Burak K., kendini kötü ve yorgun hissedince Aydın Muğla Karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonuna girerek burada mola verdi.

Burada fenalaşan Burak K., uyuşturucu aldığı için de hastaneye gidemeyince araç içerisinde iyileşmeyi bekledi. Burak K., aracın direksiyon koltuğunu yatırıp uyumaya çalıştı. Arkadaşı da yan koltukta uyudu. Sabah güneş doğduğunda arkadaşını uyandırıp yola devam etmek isteyen E.D., devre arkadaşını bir türlü uyandıramayınca kontrol etti. Nefes almayan arkadaşının durumundan şüphelenen şahıs 112’yi arayarak ambulans istedi. Sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirleyince durum polis ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsın ölümünü şüpheli bulunca bölgeye narkotik ekipleri de sevk edildi. Yapılan ilk incelemede Burak K.’nin aldığı uyuşturucunun etkisi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından el konulan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgeye gelen polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede hayatını kaybeden Burak K.’nın gece fenalaştığı ve üzerindeki kıyafetleri çıkararak rahatlamaya çalıştığı belirlendi. Oldukça bitkin düşen gencin çorabının birini çıkarıp diğer çorabını çıkaramadan aracın koltuğuna yattığı ve bir daha kalkamadığı belirtildi.

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