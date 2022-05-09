Uyuşturucu kaçakçılarına hudut baskını

YENİ AKİT ANKARA

Van ve Hakkari bölgesindeki sınırda görev yapan Jandarma birlikleri İran’dan ülkemize sokulmak istenen uyuşturucu madde kaçakçılarına müsaade etmedi. 4 kaçakçı yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hebasından yaptığı paylaşımla ülkemize sokulmak istenen uyuşturucu kaçakçılarıyla 7 gün, 24 saat mücadele edildiğini belirterek, Van ve Hakkari hududunda jandarma birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonla 4 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını, 185,7 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili fotoğraf paylaşılırken şu ifadelere yer verildi: “Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.”