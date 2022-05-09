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Yerel Uyuşturucu kaçakçılarına hudut baskını
Yerel

Uyuşturucu kaçakçılarına hudut baskını

Millî Savunma Bakanlığı hudut bekçisi Mehmetçiklerimizin uyuşturucu kaçakçılarına aman vermeden mücadelesini sürdürdüğünü belirterek yaptığı paylaşımda İran sınırından yasadışı yollarla ülkemize sokulmak istenen 185,7 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-05-09 19:45:00 -
Uyuşturucu kaçakçılarına hudut baskını

YENİ AKİT  ANKARA

Van ve Hakkari bölgesindeki sınırda görev yapan Jandarma birlikleri İran’dan ülkemize sokulmak istenen uyuşturucu madde kaçakçılarına müsaade etmedi. 4 kaçakçı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı resmi Twitter hebasından yaptığı paylaşımla ülkemize sokulmak istenen uyuşturucu kaçakçılarıyla 7 gün, 24 saat mücadele edildiğini belirterek, Van ve Hakkari hududunda jandarma birliklerinin gerçekleştirdiği operasyonla 4 uyuşturucu kaçakçısının yakalandığını, 185,7 kilogram uyuşturucu maddenin de ele geçirdiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili fotoğraf paylaşılırken şu ifadelere yer verildi: “Van ve Hakkâri hudut hattında görev yapan Hudut Kartallarımız, İran’dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişiyi yakaladı. Jandarma ile müşterek gerçekleştirilen operasyonda toplam 185,7 kg uyuşturucu madde ele geçirildi.”

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