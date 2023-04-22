Utanmadan Türkiye'yi Suriye'yi bölmekle suçladı... Ali Haydar Fırat'ı canlı yayında böyle yerin dibine soktu

HaberTürk'te yayınlanan Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünü yaptığı "Olaylar ve Görüşler" programına Politikyol Genel Yayın Yönetmeni Ali Haydar Fırat ve Gazeteci Gürkan Zengin'in tartışması damga vurdu.

Gürkan Zengin, utanıp sıkılmadan Türkiye'yi Suriye'yi bölmekle suçlayan Ali Haydar Fırat'ı canlı yayında yerin dibine soktu.

Türk devlet yapısı geleneğinin AK Parti hükümeti tarafından bozulduğunu iddia eden Ali Haydar Fırat hezeyan dolu ifadeler kullandı.

"Türk devlet gelenekleri AK Parti zamanında altüst edilmiştir. Statüko denilerek vesayet denilerek Türkiye'de bütün kurumlara müdahale edilmiştir. O yüzden bugün hiçbir kurum doğru düzgün karar alamamaktadır. Depreme bile müdahale edemeyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Devletin kurumsal yapısı AK Parti döneminde çökertildi" diyerek algı operasyonu yapan Fırat'a cevap veren Gürkan Zengin, "Bizim Suriye'ye yaptığımız 3 askeri harekatın siz Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi meselesi olarak mı yapıldığını zannediyorsunuz?" diye sordu.

Türkiye'nin hemen yanı başındaki Suriye'ye müdahale hakkının bulunmadığını ileri süren Ali Haydar Fırat, "Bin yıllık bir devlet geleneğinden bahsediyoruz. Suriye'ye başbakan atamak, meclis başkanı atamak, genelkurmay başkanı atamak bizim geleneğimizde var mı? Bizim hangi tarihimizde böyle bir şey olmuştur? Böyle bir şeye hakkımız var mı bizim? Böyle bir devlet geleneğimiz var mı bizim? Bunun tek bir örneği var mı Türkiye Cumhuriyetinde, Osmanlı'da, Selçuklu'da?" dedi.

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Fırat'ın sözleri sonrası araya giren Gürkan Zengin şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalıların Irak'a, Suriye'ye, Mısır'a bütün Ortadoğu alanlarına kralları, başbakanları atadığı bir yerde senin ülkende bir yerlere başbakan atadıysa bunu sorgularken biz daha düşünmemiz lazım. Bunun farkına varmalıyız. Amerika bunu yaptığı zaman sorun etmeyeceksiniz, Türkiye alana girdiği zaman sorun olacak öyle mi?"