Üstümüze toz geliyor deyip tekme tokat dövdüler!

Kağıthane’de sokak ortasında çıkan “binanın önüne çöpleri süpürdün” kavgasında darbedilen Hüseyin Katırcı ve “üzerime toz geliyor” diyerek adama yumruk atan gencin babası Hacı Osman Fener o anları anlattı. Katırcı, “Ben Sanayi Mahallesinin fedaisiyim dedi ve ağzımı burnumu dağıttı” derken Fener ise, “Onların tarafından gelenler de oğlumu darp ediyorlar” ifadelerini kullandı.

Olay Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Belediyeden emekli temizlik görevlisi Hüseyin Katırcı (56) evinin önünü süpürmeye başlamıştı. Bu sırada karşı binanın önünde oturan Mikail F. iddiaya göre, “Sen buraları süpüremezsin bana toz geliyor" demişti. Katırcı ise gelen tepki üzerine "Kapımın önü, ben emekli belediye temizlikçisiyim, burayı temizlerim" karşılığını vermişti. Taraftalar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Mikail F., üzerine yürüdüğü Hüseyin Katırcı'ya küfür ederek yumruk atmıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafları ayırmıştı. Bu sırada Mikail F., "Devlet kim beni git istediğin yere şikayet et" diye konuşmuştu.

Akraba iki aile birbirine girmişti

İki komşu oradan uzaklaştırılırken, Hüseyin Katırcı'nın oğlu Ali Katırcı durumu öğrenerek olay yerine gelmişti. Bu sırada Mikail F. ve babası Hacı Osman Fener de komşularının yanına gelmişti. Daha sonra Mikail F., tişörtünü çıkartarak Ali Katırcı’ya da saldırmıştı. Sokak üzerinde yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından ihbar üzerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme yapmıştı. Hüseyin Katırcı, Hacı Osman F. ve oğlu Mikail F.’den şikayetçi olmuştu.

“Gömleğimi falan çıkarttı, bam, güm bana yerleştirdi”

Kavgada darbedilen Hüseyin Katırcı, “Kapının önünü süpürme, mahalleye toz geliyor dedi. Ağzıma ve burnuma vurdu. Beton kaldırıma yatırıp, öldüreceğim seni dedi ve vurdu. Evin önüne geliyordum, babası çıktı. Hüseyin efendi buraları süpürme, bina ve mahalle tozlanıyor dedi. Ben de tozlanmasından bir şey olmaz. Sana süpürme diyorum işte dedi. Ben karşı tarafı değil kendi tarafımı temizliyordum. Ardından babası binaya çıktı. Sonra ben süpürmeye devam ettim. Orada bizim beyaz araba var. Onun içine girerken, oğlu bana toz geliyor dedi. Gömleğimi falan çıkarttı, bam, güm bana yerleştirdi. Başıma 3 tane darbe aldım. Ondan sonra mahalledekiler geldi ve benim anama ve babama küfür ettiler. Kötü söz sahibine aittir, terbiyesiz dedim. Onların akrabaları vardı ben ise tek başımaydım. Ben sanayi mahallesinin fedaisiyim dedi ve ağzımı burnumu dağıttı. Beni boğacak şekilde betona yapıştırdı. Şikayetçiyim” dedi.

“Onların tarafından gelenler de oğlumu darp ediyorlar”

Adamı darbeden Mikail F.‘nin babası Hacı Osman Fener ise, “Yanaştım ona ve buraları tozutma dedim. Süpüreceksen de su serp, insanların camı açık dedim. O da sana ne sen kimsin dedi. İyi o zaman süpür dedim. Arabanın önüne yanaştım ve park ettim. Sonra eve çıktım, çocuğum orada oturmuş sigara içiyordu. Baba sen çık dedi. Yukarıya çıktım bir bardak su içtim bu arada tantana koptu. O süpüre süpüre geldi, çocuğumu da tanımıyor küfür ederek geldi. Oğlum da abi sen kime küfür ediyorsun dedi. O da ben buradan geçene küfür ediyorum deyince, oğlum da o benim babam demiş. O da fırça ile oğlumun üstüne gelmiş. Öyle olunca bir tane vurmuş. Biz daha fazla vurmasına müsaade etmedik. Ondan sonra adam oğlunu aramış. Benim oğlum komşunun orada oturup çay içerken, onların tarafından gelenler de oğlumu minibüsün oraya götürdüler. Orada çocuğumu darp ediyorlar. Ben hiç el kaldırmadım” diye konuştu.

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