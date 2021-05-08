Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs
Üsküdar bugün kurulan pazarlar | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar tam kapanma sürecinde hangi semt pazarlarının açık olduğunu merak ediyor. Peki, bugün hangi pazarlar açık?
Türkiye’de 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma döneminde semt pazarlarının kurulmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Üsküdar’da hangi pazarlar bugün kuruldu?
Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs
Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Üsküdar’da kurulacak pazarlar şöyle:
Çengelköy Pazartesi Pazarı,
Küplüce Salı Pazarı,
Bulgurlu Perşembe Pazarı,
Yavuztürk Cuma Pazarı,
Bahçelievler Cuma Pazarı,
Kısıklı Cuma Pazarı,
Üsküdar Merkez Cuma Pazarı,
Ünalan Cumartesi Pazarı,
Kirazlıtepe Cumartesi Pazarı.