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Ekonomi Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs
Ekonomi

Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs

Üsküdar bugün kurulan pazarlar | Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde tam kapanma uygulanıyor. Vatandaşlar tam kapanma sürecinde hangi semt pazarlarının açık olduğunu merak ediyor. Peki, bugün hangi pazarlar açık?

Yeniakit Publisher
2021-05-08 12:54:00 -
Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs

Türkiye’de 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma döneminde semt pazarlarının kurulmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Üsküdar’da hangi pazarlar bugün kuruldu?

Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Üsküdar’da kurulacak pazarlar şöyle:

Çengelköy Pazartesi Pazarı,

Küplüce Salı Pazarı,

Bulgurlu Perşembe Pazarı,

Yavuztürk Cuma Pazarı,

Bahçelievler Cuma Pazarı,

Kısıklı Cuma Pazarı,

Üsküdar Merkez Cuma Pazarı,

Ünalan Cumartesi Pazarı,

Kirazlıtepe Cumartesi Pazarı.

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