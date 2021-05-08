Türkiye’de 17 günlük tam kapanma uygulanıyor. Tam kapanma döneminde semt pazarlarının kurulmasına ilişkin genelge yayımlandı. Genelgeye göre tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapan pazaryerleri açık olacak. Üsküdar’da hangi pazarlar bugün kuruldu?

Üsküdar’da açık pazarlar hangileri? Üsküdar’a kurulan pazarlar 8 Mayıs

Vatandaşlar 8 ve 15 Mayıs tarihlerinde evlerine en yakın pazara gidip alışveriş yapabilecek. İstanbul Umum Pazarcılar Esnaf Odası'nın paylaştığı bilgiye göre Üsküdar’da kurulacak pazarlar şöyle:

Çengelköy Pazartesi Pazarı,

Küplüce Salı Pazarı,

Bulgurlu Perşembe Pazarı,

Yavuztürk Cuma Pazarı,

Bahçelievler Cuma Pazarı,

Kısıklı Cuma Pazarı,

Üsküdar Merkez Cuma Pazarı,

Ünalan Cumartesi Pazarı,

Kirazlıtepe Cumartesi Pazarı.