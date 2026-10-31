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Gündem Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama
Gündem

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan gece yarısı flaş açıklama

Yoğun diplomasi trafiğini sürdüren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, işbirliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Fidan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, 30-31 Ekim'de Atlanta’da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeleri değerlendirdi.

 

Bakan Fidan paylaşımında, "Jeopolitik Gerilimler", "Enerji" ve "Tedarik Zincirleri" başlıkları altında gerçekleştirilen oturumlarda, karşı karşıya olunan sınamaların birbirleriyle bağlantısının ve küresel etkilerinin değerlendirildiğini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye'nin önceliklerini ve çözüm önerilerini muhataplarımızla paylaştık. Görüştüğümüz mevkidaşlarımızla ikili ilişkilerimizi ve ortak gündemimizi ele aldık. Misafirperverliği için ABD Dışişleri Bakanı (Marco) Rubio'ya teşekkür ediyorum. Türkiye olarak, küresel konularda sorumluluk almaya; çok taraflılığı, işbirliğini ve diplomasiyi savunarak uluslararası barış ve istikrarın tesisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

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