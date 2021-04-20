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Eğitim Üsküdar Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Üsküdar Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Eğitim ve öğretim döneminin bitmesine iki aydan az bir süre kaldı. Bu sebeple İstanbul ‘da bulunan öğrenciler, Üsküdar Üniversitesi taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayılarını merak etmekte. Peki, Üsküdar Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-20 21:51:00 -
Üsküdar Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

YKS sınavının başvuru tarihinin sona ermesiyle Üsküdar Üniversitesi taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2021 merak ediliyor. ÖSYM Başkanlığının düzenleyeceği, 2021 YKS sınavının son başvuru tarihi 18 Mart 2021 tarihinde sona ermişti. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavının ilk oturumu olan TYT sınavı 26 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Üsküdar Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

Üsküdar Üniversitesi 2 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

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