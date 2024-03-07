  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dev operasyonu Bakan Yerlikaya duyurdu! Suç örgütlerine geçit yok

Belediyenin fabrikası ile CHP propagandası! Sandığı gören Ekrem ekmek dağıtıyor

Ünlü ve güvenilir markaların kremlerinde kanserojen şoku!

Bölgede inanılmaz petrol ve doğalgaz yatakları var! Türkiye ile anlaşma kararı aldılar, imzalar atıldı

5 büyükşehir için büyük adım! Bakan Özhaseki açıkladı: 2,5 milyon TL, yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vade!

Yerli savunma sanayimiz için sinsi plan devreye sokuldu! Yabancılar pusuda, ayrılanı hemen kapmaya başladı

Soygun var! Şirketin sermayesi 25 bin lira İBB'den aldığı ihale 57 milyon lira!

Ümit Özdağ canlı yayında çalışanı fırçaladı! "Bu ne biçim iş sen sussana!"

Terörist İsrail dalga geçmeye başladı! Ramazan öncesi skandal hareket

Bakan Tunç’tan flaş açıklama! Mısır’a kaçan katilin sonu geldi
Ekonomi Ünlü süt firmasından kötü haber! Maalesef iflas ettiler
Ekonomi

Ünlü süt firmasından kötü haber! Maalesef iflas ettiler

Yeniakit Publisher
2024-03-07 18:56:00 -
Ünlü süt firmasından kötü haber! Maalesef iflas ettiler

Küresel ekonomik kriz etkisini çok sayıda ülkede gösterirken Türkiye'de bu durumdan nasibini alıyor. Son olarak Özkutluhan Süt isimli firma iflas etti.

2024 yılına kadar buna rağmen pek iflas yaşanmıyordu. İflaslardan en çok etkilenen firmaların Almanya merkezli olması şaşırtıyordu. Türkiye'de döviz kurundaki artış ve bankaların faiz oranını yükseltmesiyle iflaslar hız kazandı.

Yakın zamanda süt, alüminyum, çelik, mobilya, makine ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren birçok fabrika iflas etti. Son olarak iflas haberi gıda sektöründe faaliyet gösteren dev firmadan geldi. Bölgesinde tanınan bu firmanın iflasını kimse beklemiyordu.

Edinilen bilgiye göre Konya merkezli faaliyet gösteren süt firması iflas etti. Özkutluhan Süt isimli firma Konya'nın Ereğli ilçesinde binlerce kişi tarafından tanınıyordu. Söz konusu firmanın iflası Türkiye'de herkesi üzdü.

Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler
Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

Ekonomi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türk mobilya firmasına verilen iki aylık süre doldu! Maalesef iflas ettiler

İflas eden vatandaş çılgına döndü! Vah vah diyorlar, sonra 10 lira veriyorlar
İflas eden vatandaş çılgına döndü! Vah vah diyorlar, sonra 10 lira veriyorlar

Ekonomi

İflas eden vatandaş çılgına döndü! Vah vah diyorlar, sonra 10 lira veriyorlar

Ünlü pastaneler zinciri iflas etti! Şubelerini apar topar kapatmaya başladılar
Ünlü pastaneler zinciri iflas etti! Şubelerini apar topar kapatmaya başladılar

Ekonomi

Ünlü pastaneler zinciri iflas etti! Şubelerini apar topar kapatmaya başladılar

Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın
Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Gündem

Toplamda 113 hastane iflas edecek! Türkiye'ye acil kodlu çağrı yaptılar: Ülkemizde hastane açın

Arapların çılgın Türkiye projesi iflas etti! Herkes şaşkın
Arapların çılgın Türkiye projesi iflas etti! Herkes şaşkın

Ekonomi

Arapların çılgın Türkiye projesi iflas etti! Herkes şaşkın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23