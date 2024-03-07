Ünlü süt firmasından kötü haber! Maalesef iflas ettiler

2024 yılına kadar buna rağmen pek iflas yaşanmıyordu. İflaslardan en çok etkilenen firmaların Almanya merkezli olması şaşırtıyordu. Türkiye'de döviz kurundaki artış ve bankaların faiz oranını yükseltmesiyle iflaslar hız kazandı.

Yakın zamanda süt, alüminyum, çelik, mobilya, makine ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren birçok fabrika iflas etti. Son olarak iflas haberi gıda sektöründe faaliyet gösteren dev firmadan geldi. Bölgesinde tanınan bu firmanın iflasını kimse beklemiyordu.

Edinilen bilgiye göre Konya merkezli faaliyet gösteren süt firması iflas etti. Özkutluhan Süt isimli firma Konya'nın Ereğli ilçesinde binlerce kişi tarafından tanınıyordu. Söz konusu firmanın iflası Türkiye'de herkesi üzdü.