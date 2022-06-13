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Gündem Ünlü spiker Korcan Karar'dan acı haber
Gündem

Ünlü spiker Korcan Karar'dan acı haber

Türkiye'de bir döneme damga vuran haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Uğur Dündar, Karar'a yapılan zamanında müdahale sayesinde ayağının kurtarıldığını anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-06-13 13:46:12 - 2022-06-13 13:46:12
Ünlü spiker Korcan Karar'dan acı haber

Türkiye'de Show ve ATV ana haberde görev yapan, bir dönemin en ünlü haber spikerleri arasında yer alan Korcan Karar, son günlerde sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. Karar'ın son durumuyla ilgili bilgiyi Uğur Dündar paylaştı.

Ayak parmakları kesildi

Karar'ın kangren olması nedeniyle ayak parmakları kesildi. Dündar, zamanında müdahale edildiğini aksi takdirde Karar'ın ayağının dahi kesilmek zorunda kalınacağını belirtti. Korcan Karar'ın son görüntüsü de gündem oldu. Karar'ın geçirdiği operasyonun ardından hastanedeki tedavisinin sürdüğü görüldü.

 

 

 

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