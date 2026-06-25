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Gündem Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü
Gündem

Gafil İsrail'in sonu geliyor! Filistin tüm dünyaya diz çöktürdü

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Milli ve manevi değerlerin savunucusu yazar Şevki Yılmaz, Akit TV ekranlarında gerçekleştirdiği sarsıcı açıklamalarda, Müslüman gençliğin evlilik sorumluluğundan kaçmaması gerektiğini vurgulayarak Gazze'de destan yazan Filistin halkının topyekün mücadelesini tüm dünyaya örnek gösterdi. Batı destekli siyonist vahşete karşı direnen müminlerin iman şuuruna değinen Yılmaz, Türkiye'deki gençlerin evlilik şartlarını bahane ederek yuva kurmaktan uzak durmasını sert sözlerle eleştirdi.

İlahi müjdeler doğrultusunda terör devletinin sonunun yaklaştığını müjdeleyen Yılmaz, ekran başındaki milyonları ekranlara kilitledi.

Bombalar Altında Bile Evleniyorlar: Filistin'de Nüfus Azalmıyor Artıyor

Filistin'de Siyonist katillerin bombaları altında dahi düğünlerin yapıldığına ve yuvaların kurulduğuna dikkat çeken Şevki Yılmaz, Türkiye'deki gençlerin evlilik sürecini yokuşa süren lüks ve dünya heveslerini eleştirdi. İşgalcilerin tüm soykırım girişimlerine rağmen oradaki inancın ve direniş şuurunun dimdik ayakta olduğunu belirten Yılmaz, "100 bin şehit verilmesine rağmen Filistin nüfusu artmaya devam ediyor" diyerek, bereketin ve nesli koruma gayretinin ancak imanla mümkün olabileceğini ifade etti.

Siyonist İşgalcilerin Çöküş Dönemi Başladı: Haritadan Silinecekler!

Dünyanın emperyalist güçlerinin, ABD'nin ve batılı uşakların tüm silahlarıyla İsrail'in arkasında durmasına rağmen Filistinli mücahitleri alt edemediğini vurgulayan Şevki Yılmaz, terör devletinin sonunun çok yakın olduğunu ilan etti. Manevi iklimin ve ilahi vaatlerin gerçekleşeceği günlerin kapıda olduğunu belirten Yılmaz, siyonist işgalcilerin büyük bir çöküş dönemine girdiğini ifade ederek, 2027 yılının İsrail için haritadan silinme ve yok oluş tarihi olacağını müjdeledi. İslam coğrafyasının bu zulme karşı uyanışa geçmesi gerektiğini belirten Yılmaz, zaferin inananların olacağını bir kez daha haykırdı.

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