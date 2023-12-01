Ünlü milyarderin devasa gemisi her yere demirleyemiyor! Sadece günlük bakımı 137 bin dolar

Geminin devasa büyüklüğü sebebiyle her limana demirleyemediği, ancak petrol tankerlerinin limanına durabildiği ifade edilirken, limana 10 günlük yanaşma için de 22 bin dolar ödediği aktarıldı.

CHIP'in haberinde, devasa yata ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

Jeff Bezos’un 127 metrelik özel süper yatı, ultra zenginleri en lüks limanlara taşımak için pek de iyi bir seçenek gibi görünmüyor. İnternette paylaşılan resimler ve veriler, Amazon kurucusunun gemisini Güney Florida limanında bekleyen bir petrol tankerinin yanına park etmek zorunda kaldığını gösteriyor.

Yatçılık blogu Luxury Launches’ın ilgili haberleri, ilk olarak Instagram’da mega yat Koru’nun ABD’ye doğru yola çıktığını ve Florida’daki Everglades Limanı’na yanaştığını gösteren resimlerle ortaya çıktı. Akdeniz’den yola çıkan gemi, geçtiğimiz hafta limana ulaştı ancak şehrin zengin yakasındaki diğer büyük yelkenli gemilerin yanına gitmek yerine, benzer büyüklükteki tankerlerin bulunduğu tarafa demir atmak zorunda kaldı. Marine Traffic’in son verilerine göre, petrol tankeri Hafnia Kallang ve kimyasal tanker STI Texas City’nin işgal ettiği bir iskelede bekliyor.

Luxury Launches; 500 milyon dolarlık mega yatın, limanın yalnızca 121 metre (400ft) uzunluğa kadar gemilere hizmet verebilen yüksek gemi alanına sığmayacağı bildiriliyor. Liman, özel terminaller aracılığıyla 300 metreden daha büyük yolcu gemileri de dahil olmak üzere çok daha büyük gemilere hizmet veriyor, ancak Bezos’un gemisi, garip boyutundan dolayı tuhaf bir konumda bulunuyor.

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Ayrıca Koru’yu bu alanda demirlemek pek de ucuz değil, ancak Bezos için bunun büyük bir problem olmayacağı tahmin edilebilir. Haber kaynağının belirttiğine göre, limana yanaşmanın 10 günü için fatura 22.000 dolara yakın olabilir. Bezos’un geminin bakımı için halihazırda günde 137.000 dolar gibi akıllara durgunluk veren bir miktar ödediği bildiriliyor.

Belki de ironik bir şekilde, Amazon’un dünya çapındaki nakliyede ne kadar önemli bir yere sahip olduğu düşünüldüğünde, Koru’nun bu devasa kargo taşıyıcıları arasında aslında evinde olduğu söylenebilir.

“Koru” adını Maorilerin büyüme sembolünden alan mega yatla ilgili bir önceki büyük tartışma (ilk etapta inşa edilmesi dışında), Hollanda’nın Rotterdam şehrinin gemiyi limandan çıkarmaya yardımcı olmak için Koningshaven köprüsünü sökmesiydi.