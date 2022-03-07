Ünlü aktör Rusya tarafından öldürüldü
Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan ünlü aktör Pasha Lee, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sırasında hayatını kaybetti.
Ukrayna - Rusya savaşının 12. gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.