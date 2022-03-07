  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ünlü aktör Rusya tarafından öldürüldü
Dünya

Ünlü aktör Rusya tarafından öldürüldü

Ukrayna ordusuna gönüllü olarak katılan ünlü aktör Pasha Lee, Rus ordusu tarafından gerçekleştirilen bombalı saldırı sırasında hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-03-07 15:53:00 -
Ünlü aktör Rusya tarafından öldürüldü

Ukrayna - Rusya savaşının 12. gününe girilirken iki taraf arasında yaşanan çatışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Rus ordusunun başkent Kiev sınırlarına kadar geldiği ve Ukrayna halkının ise şehir savunmasına hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde orduya katılan ünlü Ukraynalı aktör Pasha Lee'nin Ukrayna'nın Irpen bölgesinde Rus ordusu ile girdiği çatışmada hayatını kaybettiği açıklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay