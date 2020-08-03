Üniversiteler ne zaman açılıyor? Üniversiteler ne zaman açılacak 2020 2021 YÖK

YKS tercih kılavuzu ile ilgili araştırmalar hızlandı. Haziran ayında üniversite sınavına giren adayların sınav sonuçları temmuz ayında açıklandı. Adaylar heyecanla tercih tarihlerini beklemeye başladılar. Bu tercihlerin sonuçlarının açıklanmasının ardından kayıt işlemleri başlayacak. YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında alınacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT’de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek. YKS sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. Peki; üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 üniversiteler açılacak mı, tarih belli mi? 2020 - 2020 eğitim öğretim yılı üniversitelerin açılacağı tarih merak konusu oldu. YÖK'ten Üniversitelerin ne zaman açılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Üniversiteler bu sene ne zaman açılacak? Üniversite kayıt tarihleri

Üniversite kayıtları geçen yıl üniversite kayıtları 19-23 Ağustos tarihleri arasında yapıldı. Üniversite elektronik kayıtları da 19-21 Ağustos tarihleri arasında alındı.