Kekova’da 4 bin 700 yıllık keşif! Dünyanın en eski batığı Guinness’e girdi!

Bu keşfin dünya basınına yansıdığını ve milyarlarca insana ulaştığını dile getiren Öniz, "Bu bizim açımızdan gurur verici. Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi Türkiye su altı arkeolojisinde dünyada lider ülkelerden biri. Bize göre de lider 2-3 ülkeden biri. Çünkü çok iyi altyapımız, bu alanda çalışan çok iyi uzmanlarımız var. En önemlisi dünyanın en zengin kıyı şeridinde çalışıyoruz." dedi. Öniz, su altı kazılarında başarılı olduklarını belirterek, "Kekova bölgesinde bulmuş olduğumuz batık, bu hafta Guinness Rekorlar Kitabı'na 'Dünyanın en eski batığı' olarak girdi ve resmi olarak ilan edildi. Bu batık bizim çalışmalarımızın yalnızca bir tanesiydi. Kekova batığımızı 2024'te bulmuştuk ama ilk bulduğumuzda bunun Osmanlı dönemine ait batık olduğunu düşünmüştük." ifadelerini kullandı.