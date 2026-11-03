Altaylı arkadaşını yazdı, Ahmet şık hemen iftirayı bastı, duvara tosladı

Gazeteci Altaylı, bugünkü yazısında bir iş insanının, TFF üyeliğiyle de bilinen bir hukukçu tarafından Tera Yatırım üzerinden yapılması önerilen bir borsa işlemine dahil edilmek istendiğini yazdı. TİP milletvekili Ahmet Şık ise yaptığı paylaşımda, Bakan Gürlek'in avukatı Abdullah Adır'a işaret etti. Fatih Altaylı ise sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, bahsini geçirdiği ismin Adır olmadığını söyledi. İşte ayrıntılar...

Gazeteci Fatih Altaylı, bugünkü yazısında uzun yıllardır tanıdığı bir iş insanının, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) üyeliğiyle de bilinen bir hukukçu tarafından Tera Yatırım üzerinden yapılması önerilen bir borsa işlemine dahil edilmek istendiğini yazdı.

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Önceki gün bir iş insanı ile karşılaştım. Gençliğimizden beri tanışırız. İşleri bir iyidir, bir kötü. O yüzden de “İşler nasıl” diye sorarak girdim sohbete.

“İşler berbat ama yine de keyfim yerinde çünkü direkten dönmüşüm” dedi.

Soru formunda bir “Hayırdır?” çıkınca anlatmaya başladı. “Cimriliğim beni kurtardı” dedi ve devam etti.

Adını Futbol Federasyonu üyeliğinden de bilebileceğiniz bir hukukçu, bir iş insanını arayıp “Abi, senin şirketi halka arz edelim, sıkıntıların bitsin” diye bir teklifte bulunmuş.

İş insanı, “Benim şirketi nasıl halka arz edeceğiz? Batıktan hallice şirket nasıl halka arz olur? Kim izin verir halka arza?” demiş.

Yanıt ilginçmiş.

“Senin şirketi halka arz etmeyeceğiz. Zaten halka açık bir şirketi satın alacağız ve sonra da senin şirketle birleştireceğiz. Böylelikle halka arz yapmadan halka açık hale geleceksin. Sonra hisseleri borsada satacağız. 300 milyon TL toplayacağız. Sonra da şirketin değeri artacak” deyince bizim iş insanının hoşuna gitmiş.

Sonrasında ilerlemişler. Hukukçu “Bu işi Tera Yatırım üzerinden yapacağız. Başkası ile yapamayız” demiş.

İş insanı TERA falan bilmediği için “Tamam” demiş.

Ancak bir sonraki aşama için SPK’ya sunulmak üzere bir rapor gerektiğini ve bu raporu yazacak firmaya 3 milyon TL ödemek gerektiği söylenince iş insanı “Ben ödemem, sen öde” demiş. “Cimriliğim tuttu. Ben parayı ödemem deyince iş yattı. Eğer bu işi yapsaydık muhtemelen şimdi hapisteydik” dedi.

Tabii burada asıl önemli olan, iş insanının şirketini halka arz edip etmediği değil.

Bu yolla kaç şirket halka açık hale getirildi?

Daha önemlisi, bu şirketlerin “bağımsız mali denetim” raporlarını kimler hazırladı?

Bu büyük dolandırıcılığın bir ayağı da işini düzgün yapmayan denetim şirketleri değil mi?

2000’lerin başında patlayan Enron Skandalı’nı hatırlayanlarınız olacaktır. Şirketin yüksek borçları gizlenmiş ve batık şirket yüksek fiyatlardan işlem görürken rezalet patlamış ve binlerce yatırımcı batmıştı.

Enron’un denetimini o tarihlerde dünyanın en büyük bağımsız denetim şirketi olan Arthur Andersen yapıyordu ve rezaletin ardından Arthur Andersen de yok olmuştu.

Burada da benzer bir sorumluluk denetim şirketlerinde yok mu!

Tera’yı ve işlemlerini denetleyenlere de sorulmayacak mı!"

ŞIK, GÜRLEK'İN AVUKATI ABDULLAH ADIR'A İŞARET ETTİ

Söz konusu haberi sosyal medya hesabından alıntılayan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Akın Adalet Bakanı Gürlek'i etiketleyerek, avutakı olan TFF PFDK Üyesi Abdullah Adır'a dikkat çekti.

Şık ise Adalet Bakanı Akın Gürlek'i etiketleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Kimdir bu “hukukçu” TFF üyesi diye merak ediyor musunuz acaba? TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu üyesi olan avukatınız Abdullah Adır’a da sorabilirsiniz, belki bir şeyler duymuştur."