Erdoğan’ı devirmek isteyen muhafazakârlar buna ne diyecek? Sözcü’den ‘Cuma namazı’ ahlaksızlığı

Akit TV'de yayınlanan Manşetlerin Dili programında konuşan usta yazar Ali Karahasanoğlu, Sözcü Gazetesi'nin okullarda cuma namazı kılınmasına yönelik yazıyı "fişleme" olarak nitelendiren manşetine sert tepki gösterdi. Saadet Partisi yöneticilerine de seslenen Karahasanoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan siyasi anlayışı eleştirerek "Erdoğan'ı devirerek ne yapmak istiyorsunuz?" diye sordu.

"Fon yolsuzluğu ne kadar ahlaksızlıksa, Sözcü'nün attığı bu başlık da o kadar büyük ahlaksızlıktır!"

Saadet Partili isimlere ve muhafazakar geçinen muhalif çevrelere çağrıda bulunan Karahasanoğlu, okullarda mescit imkanı ve ibadet özgürlüğü getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan zihniyete ateş püskürdü. AK Parti'ye atılan iftiraları ve siyasi hesaplar uğruna yapılan karalamaları tek tek deşifre eden usta yazar, namaz kılan insanlara imkan sunan bir lideri devirme sevdasına düşenlerin ahirette bu hesabın altından kalkamayacağını belirtti.