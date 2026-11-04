Yahudiler yüzlerce araziye el koydu!

Filistin Topraklarını Savunma Komisyonu, SelFit ve Cenin vilayetlerinde toplam 9 bin 487 dönümlük arazinin işgalci hayvancılığına tahsis edilmesi için iki ayrı ilan yayımlandığını duyurdu.

İlanlarda, söz konusu arazilerin otlatma amacıyla kullanılmasına yönelik iki ruhsatın onaylanmasının planlandığı, yayımlandıkları tarihten itibaren 30 gün içinde itiraz başvurusu yapılabileceği belirtildi. Ancak ruhsatlardan kimlerin yararlanacağı ve geçici kullanımın ne kadar süreceği açıklanmadı.

Binlerce dönüm arazi hedefte

İlk ruhsat, SelFit vilayetindeki Zeviye, Rafat ve Deyr Belut beldelerinde bulunan 8 bin 336 dönümlük araziyi kapsıyor. İkinci ruhsat kapsamında ise Cenin vilayetindeki Arrabe, Kefr Rai ve Yabad beldelerinde yaklaşık bin 152 dönümlük alan yer alıyor.

Komisyon, Cenin'de hedef alınan arazilerin tek parça halinde olmadığını, farklı noktalara dağılmış tarım arazilerinden oluştuğunu bildirdi. Bu alanların Filistinlilerin kendi topraklarına ulaşmak için kullandığı yol ve geçiş güzergahlarıyla kesiştiğine dikkat çekilen açıklamada, uygulamanın çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin hareketini kısıtlayabileceği kaydedildi.

Yerleşimci otlatmasıyla toprak kontrolü genişletiliyor

Komisyon, "devlet arazisi" sınıflandırmasının geniş alanları yerleşimci otlatmasına açmak için kullanılmasının yalnızca mera tahsisi olarak değerlendirilemeyeceğini belirtti.

Açıklamada, bu politikanın açık alanlarda işgalci varlığını güçlendirdiği, Filistinlilerin tarım arazilerine erişimini tehdit ettiği ve bölgede yeni fiili durumlar oluşturduğu ifade edildi.

SelFit vilayetindeki Deyr Belut beldesinde yeni tahsis edilmesi planlanan alanın, 2025 yılının başında yerleşimci otlatmasına ayrılan 2 bin 600 dönümden fazla araziyle komşu olduğu bildirildi. İki alan arasında yalnızca dar bir arazi şeridinin kalması, işgalci tahsislerinin bölgedeki tarım arazileri çevresinde giderek genişlediğini ortaya koyuyor.

Komisyonun verilerine göre işgal yönetimi 2025 yılında yerleşimci otlatması amacıyla toplam 16 bin 733 dönümlük araziyi kapsayan 7 askeri emir yayımladı. Söz konusu araziler SelFit, Ramallah ve El-Bire, Eriha ve Ağvar, Tubas ve Nablus vilayetlerinde bulunuyor.

Açıklamada, küçük yerleşimci otlatma noktalarının zamanla çevredeki geniş arazi ve meralara yayıldığı, bu süreçte Filistinli çiftçi ve hayvan yetiştiricilerinin mülklerine erişiminin engellendiği vurgulandı.

Filistin Merkez İstatistik Kurumunun verilerine de yer verilen açıklamada, işgal yönetiminin iki yılda Batı Şeria topraklarının yaklaşık yüzde 18'ini kontrol altına aldığı, aynı dönemde 185 yerleşimci otlatma noktası kurulduğu kaydedildi.