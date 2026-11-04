Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Ayrıca, Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş. Bu ifade ve kayıtlarda var. 'Köpek almaya geldik' gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular.