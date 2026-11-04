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Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

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Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında çıkan beraat kararına Kubilay Kaan Kundakçı'nın babası Cemil Kundakçı cevap verdi. Kundakçı, oğlunun ölümüne ilişkin çarpıcı ifadelerde bulundu.

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Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Acılı baba Cemil Kundakçı, oğlunun ölümüne ilişkin davada çıkan karara isyan etti.

#2
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI Mahkemenin kararına sert tepki gösteren Kundakçı, "Bu sonucu asla kabul etmiyorum" diyerek adalet arayışına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

#3
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Yaklaşık yedi aydır cezaevinde bulunan Aleyna Kalaycıoğlu, 16 Ekim'de görülen davanın karar duruşmasında kendisine yöneltilen suçlamalardan beraat etti.

#4
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Aynı davada yargılanan Alaattin Kadayıfçıoğlu ise "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

#5
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

"ALEYNA'NIN GÜÇ GÖSTERİSİ OĞLUMUN ÖLÜMÜNE SEBEP OLDU"

#6
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

"Verilen karar hiç adil değil. Çünkü olay günü Aleyna Alaattin'e konum göndermiş. Ayrıca 'Bunlar Bağcılar çocuğu' demiş. Yani sağlam git demiş, bir yerde onu silahlı gitmeye teşvik etmiş.

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Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Ayrıca, Kubilay'ın bulunduğu aracı Aleyna'dan başka kimse tanımıyordu. Aleyna göstermiş. Alaattin zaten kendi ağzıyla, 'Ben Aleyna'nın ricası üzerine oraya geldim' demiş. Bu ifade ve kayıtlarda var. 'Köpek almaya geldik' gibi uyduruk bir gerekçe ortaya koydular.

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Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

"BU İŞİN MİMARI ALEYNA'DIR" Baba Cemil Kundakçı oğlunun ölümünden Alyna Kalaycıoğlu'nu sorurumlu tuttu. Baba Cemil Kundakçu, ​Köpek almaya geldiysen neden Aleyna arabadan inmiyor? Arabada oturup olayı izliyor. İyi niyetli olsaydı katil silahını alıp yürüdüğünde arabadan inip, 'Ne yapıyorsun?' derdi, önüne geçerdi. Bu işin baş mimarı Aleyna'dır.

#9
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Aleyna'nın başkası üzerinden güç gösterisi yapması ve şımarıklığı benim oğlumun ölümüne sebep oldu. Buna rağmen beraat etti, elini kolunu sallayarak geziyor. Hiçbir şey olmamış gibi lüks mekanlarda vakit geçiriyor." ifadelerini kullandı.

#10
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

"BERTİN HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK" Tahliyesinin ardından Ataşehir'de bir mekanda, davada tanık olarak dinlenen müzisyen Bertin Yıldız'la birlikte görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu'nun bu isimle birlikte hareket ettiğini öne süren baba Cemil Kundakçıoğlu, Bertin hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

#11
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

"KUBİLAY'I O ÇEVREDEN UZAKLAŞTIRMAK İÇİN KARS'A GÖNDERDİM" Kubilay'ın Aleyna Kalaycıoğlu, Vahap Canbay ve Yalçın'la sık sık vakit geçirmesinden endişe duyduğunu anlatan baba Cemil Kundakçıoğlu, "Oğlumun bu ortamdan uzaklaşmasını, alkol, sigara ve benzeri kötü alışkanlıklara yönelmesini önlemek istedim.

#12
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Bu nedenle Kars'a gönderdim. O da futbol hayatını orada sürdürdü. Bayram izninde üç günlüğüne İstanbul'a geldiğinde yine aynı çevreyle görüşmeye başladı.

#13
Foto - Mahkemenin beraat kararına isyan etti: 'Bu işin baş mimarı o'

Oğlum onlara yardımcı olmak niyetiyle yanlarına gitti. Yani kısaca oğlumu her ne kadar bu çevreden uzak tutmaya çalışsam da onlar yine gelip ailemizin başına bu felaketi getirdiler." diyerek sözlerini noktaladı.

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