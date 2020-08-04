Üniversiteler ne zaman açılacak? | YÖK üniversiteler ne zaman açılacak son durum
Üniversitelerin açılacağı tarih 2020 2021 | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında üniversiteler yüz yüze eğitime ara verdi. Pek çok okulda sınavlar online olarak yapıldı. Hem üniversite öğrencileri hem de bu sene yerleşecek olan adaylar üniversitelerin ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. Milyonlarca kişi “Üniversiteler ne zaman açılır?” , “Üniversiteler ayın kaçında açılır 2020” , “Üniversiteler eylül ayında mı açılır?” , “Üniversiteler ne zaman açılacak?” sorularının cevaplarını araştırıyor.
Üniversitelerin açılacağı tarih merak ediliyor. Üniversite öğrencileri ve bu sene YKS’ye girenler 2020 2021 eğitim öğretim yılının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, detaylar.
Üniversiteler ne zaman açılacak? | YÖK üniversiteler ne zaman açılacak son durum
Üniversitelerin ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Üniversiteler normal şartlarda eylül ayında açılıyor.