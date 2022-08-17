Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman?

Geçtiğimiz yıl 13 Eylül'de açılan üniversitelerin bu sene hangi tarihte açılacağı merak konusu oldu. 18 Temmuz tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022 YKS sonuçlarının ardından tercih sonuçları da açıklandı. Peki, 2022-2023 Eğitim-Öğretim Bahar Yarı Yılı ile üniversiteler ne zaman açılacak? İşte üniversitelerin açılacağı yeni dönem tarihi...

2022 ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI!

YKS yerleştirme sonuçları açıklandı.

YKS TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

YKS tercih sonuçları için ÖSYM açıklama yaptığı andan itibaren, yukarıdaki bağlantı aracılığıyla TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilirsiniz.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

2021 yılında üniversiteler 13 Eylül tarihi itibariyle açılmıştı. 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında üniversitelerin açılacağı tarih henüz açıklanmadı. Üniversite açılış tarihleri, üniversitelerin akademik takvimlerine göre farklılık gösterecek. Pek çok üniversitenin eğitim sürecine Eylül ayının son haftası ile Ekim ayının ilk haftasında başlaması bekleniyor.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler puan ve başarı sıralamalarına göre üniversiteye kayıt hakkı kazanacaklar. İyi bir üniversite hayaliyle sınava giren milyonlarca öğrenci, kayıt işlemlerini 22-26 Ağustos 2022 günleri arasında tamamlayacak. Elektronik üniversite kayıtları ise 22-24 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacak.

ÜNİVERSİTE ELEKTRONİK KAYIT NEDİR, NASIL YAPILIR?

Zorunlu olmayan e kayıt, ilk kayıt yerine geçiyor. Elektronik kayıt olarak da adlandırılan e kayıt, online ya da internetten kayıt olarak da

adlandırılır. Elektronik kayıt zorunlu değildir ancak birebir başvuru ile asıl kayıt zorunludur. Elektronik kayıtlar e-Devlet üzerinden alınacak. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt

işlemleri yapabileceklerdir.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

- Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

- Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

- Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf- Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

- Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.