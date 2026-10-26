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Dünya Irak istihbaratında sıcak saatler
Dünya

Irak istihbaratında sıcak saatler

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Irak istihbaratında sıcak saatler

Irak’ta İstihbarat Başkanı görevden alındı. Yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığını Başbakan Zeydi yürütülecek.

Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin İstihbarat Servisi Başkanı Hamid Şatri'yi görevden aldığı bildirildi.

Zeydi’nin Şatri’nin görevine son verdiğine dair resmi yazısı yerel basında yer aldı.

 

Haberlerde, istihbarat servisinin yeni başkanının henüz atanmadığı ve yenisi atanana kadar istihbarat başkanlığının da Başbakan Zeydi tarafından yürütüleceği ifade edildi.

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