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Gündem Ahlaksızlık çetesine yargıdan ağır darbe! İnternetteki rezilliğe 7 ilde operasyon: 33 kişi tutuklandı!
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Ahlaksızlık çetesine yargıdan ağır darbe! İnternetteki rezilliğe 7 ilde operasyon: 33 kişi tutuklandı!

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Ahlaksızlık çetesine yargıdan ağır darbe! İnternetteki rezilliğe 7 ilde operasyon: 33 kişi tutuklandı!

Sosyal medya ve internet sitelerini bataklığa çevirerek toplum yapısını, gençleri ve çocukları hedef alan ahlaksızlara yönelik yargı ve emniyet birimleri tarihi bir operasyona imza attı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 23 Ekim'de 7 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.

Ankara merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunan 33 şahıs tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Ekim’de Ankara merkezli 7 ilde yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, internet ve sosyal medya sitelerinde müstehcenlik ve fuhşa teşvik suçlarını oluşturacak paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen 54 şüpheliden 45’i yakalanarak gözaltına alındı.

Sulh Ceza Hakimliğince müstehcenlik suçuna ilişkin 14 şüpheli hakkında tutuklama, 10 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Fuhşu kolaylaştırmak amacıyla hazırlanmış görüntü içeren ürünlerin dağıtılması veya yayılması suçundan ise 19 şüpheli hakkında tutuklama, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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