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Gündem CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevinden uzaklaştırıldı
Gündem

CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevinden uzaklaştırıldı

Yeniakit Publisher
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CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz görevinden uzaklaştırıldı

Muğla merkezli 13 ilde düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen, CHP'li Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile oğlunun da aralarında bulunduğu 35 şüpheliden 18'i tutuklanmıştı. İçişleri Bakanlığı, Topuz’un görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Muğla ili Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının 2026/11589 Soruşturma sayılı dosyasında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Kamu Görevlisinin Resmi Belgede Sahteciliği ve Rüşvet Almak” suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri kullanıldı.

 

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