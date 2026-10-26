Leman davası yarın! Peygambere hakaret eden serbest, hakareti protesto eden derdest

ÖZEL HABER

Her dönemde üvey evlat muamelesi gören dindar insanlara yönelik ayrımcılık kaldığı yerden devam ediyor mu yarın sabah belli olacak. Sözde “karikatür” adı altında Peygamber Efendimize hakaret eden Leman dergisi çalışanları eli kolunu sallayarak dolaşırken, yapılan rezilliği demokratik şekilde protesto eden Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yarın hakim karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Peygamber Efendimizin karikatürünü yayınlayarak infiale sebep olan Leman dergisinin çizerleri ve yöneticileri tahliye edilirken, yaşanan küstahlığa tepki gösteren duyarlı vatandaşlar arasında yer alan Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, 27 Ekim saat 11:00 da Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmada hazır olacak.

Sabaha karşı ev baskınıyla gözaltına alınmıştı - 4 yıla kadar hapsi isteniyor!

32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, olaydan 6 ay sonra savcılığın hakkında re’sen soruşturma başlattığı ve azılı bir suçlu gibi evi basılarak karakola götürülen ve baskı altında ifadesi alınan Aykut, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla, 2 ila 4 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Kamuoyu sağduyunun galip gelmesini ve yargının laikçi azınlığın baskısına boyun eğmemesini bekliyor.