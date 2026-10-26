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Gündem Leman davası yarın! Peygambere hakaret eden serbest, hakareti protesto eden derdest
Gündem

Leman davası yarın! Peygambere hakaret eden serbest, hakareti protesto eden derdest

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Leman davası yarın! Peygambere hakaret eden serbest, hakareti protesto eden derdest

Toplumsal hassasiyetleri hiçe sayarak Peygamber Efendimize yönelik hakaret içerikli görseller yayımlayan mizah dergisi çalışanlarının serbest kalması vicdanları yaralarken, duruma tepki gösteren vatandaşlar üzerindeki adli baskı sürüyor. Yaşanan çirkinliğe karşı demokratik hakkını kullanarak protesto gerçekleştiren bir dernek temsilcisi hakkında açılan davada kritik gün geldi.

 ÖZEL HABER 

Her dönemde üvey evlat muamelesi gören dindar insanlara yönelik ayrımcılık kaldığı yerden devam ediyor mu yarın sabah belli olacak. Sözde “karikatür” adı altında Peygamber Efendimize hakaret eden Leman dergisi çalışanları eli kolunu sallayarak dolaşırken, yapılan rezilliği demokratik şekilde protesto eden Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, hapis cezası istemiyle yargılandığı davada yarın hakim karşısına çıkacak.

Geçtiğimiz yıl Peygamber Efendimizin karikatürünü yayınlayarak infiale sebep olan Leman dergisinin çizerleri ve yöneticileri tahliye edilirken, yaşanan küstahlığa tepki gösteren duyarlı vatandaşlar arasında yer alan Büyük Doğu Akıncıları İstanbul İl Başkanı Alper Kaan Aykut, 27 Ekim saat 11:00 da Çağlayan Adliyesi’ndeki duruşmada hazır olacak. 

 

Sabaha karşı ev baskınıyla gözaltına alınmıştı - 4 yıla kadar hapsi isteniyor!

32. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek davada, olaydan 6 ay sonra savcılığın hakkında re’sen soruşturma başlattığı ve azılı bir suçlu gibi evi basılarak karakola götürülen ve baskı altında ifadesi alınan Aykut, “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla, 2 ila 4 yıl hapis cezasıyla yargılanacak. Kamuoyu sağduyunun galip gelmesini ve yargının laikçi azınlığın baskısına boyun eğmemesini bekliyor.

Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor
Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor

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Leman’ın küfürbazları serbest Peygamber sevdalısı yargılanıyor

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Yorumlar

Serkan Kaya

24 yıldır hükümetin olumlu işlerine destek versekde bu konularda hala eksiklikleri var...Hüdaparın bu aralar İslâm adına yaptığı açıklamaları takdir ediyorum

Beyazıd

Valla artık nefrete döndü 25 senede bi şeyler düzelmeyop laiklerin üstünlüğü devam ediyorsa hükümet ne işe yarar
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