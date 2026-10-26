Sincar'da PKK dönemi kapanıyor! Irak ordusu kontrolü devraldı

Irak'ın Sincar bölgesinde uzun yıllardır devam eden PKK/YBŞ varlığına ilişkin dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı, Sincar'daki askeri kontrol noktalarının Irak güvenlik güçlerine devredilmesi sürecinin resmen başladığını duyurdu.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin bölgede YBŞ'nin kontrolünde bulunan bazı önemli askeri noktaları teslim aldığı bildirildi.

SİLAHLAR VE ASKERİ NOKTALAR DA DEVREDİLİYOR

Terör örgütü PKK'nın Sincar'daki uzantısı YBŞ'nin Irak güvenlik güçleriyle bütünleşme sürecinin yalnızca örgüt mensuplarını kapsamadığı belirtildi.

Süreç kapsamında YBŞ'nin elindeki silahların ve kontrol ettiği askeri noktaların da Irak güvenlik güçlerine devredileceği kaydedildi.

Böylece Sincar'daki silahlı yapıların Bağdat yönetiminin kontrolü dışında hareket etmesine son verilmesi ve bölgedeki güvenlik sorumluluğunun merkezi hükümete geçmesi hedefleniyor.

2 BİN SİLAHLI UNSUR İÇİN ENTEGRASYON SÜRECİ

YBŞ bünyesinde bulunan yaklaşık 2 bin silahlı unsurun Irak güvenlik güçlerine entegrasyonu kapsamında Sincar Dağı'nın en yüksek noktası Çelmera'da tören düzenlendi.

Törene Irak hükümeti yetkilileri ile YBŞ temsilcileri katıldı.

Devir sürecinin başlamasıyla birlikte Irak güvenlik güçleri kritik noktalarda konuşlanırken, Irak bayrağının yeniden dalgalanması bölgedeki yeni dönemin sembolü oldu.

IRAK HÜKÜMETİ: YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Irak Başbakanı'nın Askeri Sözcüsü Sabah en-Numan da gelişmeye ilişkin yaptığı açıklamada, uygulamanın Sincar ilçesinin güvenlik sorumluluğu açısından yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade etti.

Numan, Irak Anayasası'nın ülkenin resmi Silahlı Kuvvetleri dışında askeri grupların oluşturulmasına izin vermediğini hatırlattı.

Atılan adımlarla Sincar'daki güvenlik kontrolünün tamamen Irak devletine bağlanması amaçlanıyor.

SİNCAR'DA YILLAR SONRA IRAK BAYRAĞI

PKK'nın Irak'taki önemli yapılanma alanlarından biri haline gelen Sincar'da askeri noktaların merkezi yönetime devredilmeye başlanması bölgedeki dengeler açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

YBŞ'nin silahlı unsurlarının, silahlarının ve askeri noktalarının Irak güvenlik sistemi içine alınmasıyla birlikte Bağdat yönetimi Sincar'daki devlet otoritesini yeniden tesis etmeyi hedefliyor.

Yıllardır terör örgütünün varlığıyla gündeme gelen bölgede Irak bayrağının yeniden göndere çekilmesi ise başlayan yeni dönemin en dikkat çekici görüntüsü oldu.