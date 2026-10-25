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Gündem Maden faciasında ihmal zincirine yargı cezası! Ankara’da yakalanan işletme müdürü de tutuklandı
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Maden faciasında ihmal zincirine yargı cezası! Ankara’da yakalanan işletme müdürü de tutuklandı

Yeniakit Publisher
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Maden faciasında ihmal zincirine yargı cezası! Ankara’da yakalanan işletme müdürü de tutuklandı

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen ve 3 madencimizin hayatını kaybettiği, 5 işçimizin de yaralandığı grizu patlamasına ilişkin yürütülen soruşturmada sıcak bir gelişme yaşandı. Firari olarak aranırken Ankara’da emniyet güçlerince yakalanan işletme müdürü Mustafa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde özel bir maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada, Ankara'da gözaltına alınan işletme müdürü de tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde 23 Ekim'de maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama emri çıkarılan işletme müdürü Mustafa K., Ankara'da yakalandı. İşletme müdürü Mustafa K., Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Zonguldak'taki mahkemeye bağlandı. Tutuklama talebiyle hâkimliğe sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına karar verildi.

 

TUTUKLU SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şirket yetkilisi ve işveren M.S.D., iş sağlığı ve güvenliği uzmanı E.Y. ile maden mühendisi Y.Ç. de "bilinçli taksirle öldürme ve yaralama" suçundan tutuklanmıştı. İşletme müdürünün de tutuklanmasıyla dosyadaki tutuklu sayısı 4 oldu.

NE OLMUŞTU?

Metan gazı birikmesi sonucu meydana gelen patlamada ocakta bulunan 8 işçiden 3'ü hayatını kaybetmiş, 5 işçi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu açıklanmıştı. Soruşturma için bir Cumhuriyet başsavcı vekili ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilirken, patlamanın nedenlerinin araştırılması amacıyla bilirkişi heyeti oluşturulmuştu.

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