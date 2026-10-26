Siyonist markalar kaybetmeye devam ediyor! Gelirleri düşüyor, kısıtlamaları artıyor

Siyonist marklardaki kan kaybı devam ediyor. Coca-Cola, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Şirketin operasyonları karışık bir performans sergiledi. Güney Amerika’da güçlü büyüme yaşandı. Buna rağmen Meksika ve Orta Amerika bölümünde faaliyet geliri yüzde 3,1 düştü.

Gelir yüzde 10,9 artarak 79,7 milyar Meksika pezosu oldu. Döviz etkisi hariç artış yüzde 11,3 seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin hacmi üçüncü çeyrek rekoru kırdı. Hacim yüzde 5,3 artışla 1,09 milyar birim kasaya ulaştı. Tüm operasyonlarda büyüme kaydedildi. Faaliyet geliri yüzde 15,4 yükselerek 11,9 milyar pezo oldu. Ancak bu rakam Brezilya’daki sigorta tazminatlarından gelen 1,06 milyar pezoyu içeriyordu. Giderler bu tutardan düşülmüştü.

Hissedarlara atfedilebilir net gelir yüzde 5,5 arttı. Net gelir 6,2 milyar pezo seviyesine geldi. Yükselen finansman maliyetleri bu rakamı etkiledi. Vergi oranı yüzde 33,4’e yükseldi. Önceki yıl bu oran yüzde 30,9 seviyesindeydi.

Hisseler sonuçların ardından yaklaşık yüzde 5 düştü. Yatırımcılar şirketin en büyük bölümündeki zayıflığa odaklandı. Meksika ve Orta Amerika’da hacim yüzde 4,8 arttı. Gelir yüzde 8,3 yükselerek 46,0 milyar pezoya ulaştı. Buna rağmen faaliyet geliri düştü. Faaliyet geliri bir önceki yılın 6,8 milyar pezo seviyesinden 6,6 milyar pezoya geriledi.

Faaliyet marjı 170 baz puan düşerek yüzde 14,3 oldu. Yükselen pazarlama maliyetleri marjı baskıladı. Amortisman, bakım ve navlun giderleri arttı. Faaliyet düzeyinde döviz kuru kaybı da yaşandı.

Güney Amerika parlak noktayı oluşturdu. Bölgede hacim yüzde 6,0 arttı. Kolombiya yüzde 15,9 artışla öne çıktı. Brezilya yüzde 3,9 kazanç sağladı. Bölgedeki gelir yüzde 14,7 yükselerek 33,7 milyar pezo oldu. Faaliyet geliri yüzde 51,2 sıçrayışla 5,3 milyar pezoya ulaştı. Bu rakam Brezilya sigorta gelirini içeriyordu.

İcra Kurulu Başkanı Ian Craig açıklama yaptı. Craig şöyle dedi: "Şirket pazar payı kazandı. Meksika’da gelir yönetimi stratejimiz işe yaradı. Çeyrek boyunca tüketici koşulları zorlu kalmaya devam etti. Buna rağmen rekabet pozisyonumuzu koruduk." Brüt marj 140 baz puan genişledi. Marj yüzde 46,5 seviyesine geldi. Düşük tatlandırıcı ve PET maliyetleri bunu destekledi. Riskten korunma faydaları da katkı sağladı.

COCA-COLA NESTLE VE DANONE’NİN ŞİŞELERİNDE ARTIK BU İFADE YER ALMAYACAK

Öte yandan Siyonist markalara AB’den kısıtlamalar artarak devam ediyor. Plastik şişelerdeki geri dönüşüm ifadelerinin daha açık ve doğru olması için harekete geçti. Coca-Cola, Nestlé ve Danone, tüketicileri yanıltabilecek bazı etiketleri değiştirmeyi kabul etti. Yeni düzenlemeyle tüketiciler, şişenin hangi bölümlerinin geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığını daha net anlayabilecek.

Avrupa Komisyonu, 3 büyük içecek şirketinin şişelerinde kullandığı geri dönüşüm ifadelerini değiştireceğini duyurdu. Karar, Avrupa'daki tüketici örgütlerinin 2023'ten bu yana sürdürdüğü girişimlerin ardından geldi.

Kasım 2023'te Avrupa tüketici örgütleri, Coca-Cola, Nestlé ve Danone'yi şişelenmiş su ürünlerinin çevre dostu olduğu izlenimini vermekle eleştirmişti. Yapılan görüşmelerin ardından şirketler, ambalajlardaki bazı ifadeleri değiştirmeyi kabul etti.

ŞİŞELERİN ÜZERİNDEKİ YENİ İFADELER BELLİ OLDU

Yeni uygulamayla, geri dönüşüm oranını olduğundan farklı gösterebilecek ifadeler daha açık hale getirilecek.

Örneğin, “Ben yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış bir şişeyim” ifadesi yerine “Bu şişe yüzde 100 geri dönüştürülmüştür. Kapak ve etiket dahil değildir” ifadesi kullanılacak.

Böylece tüketiciler, şişenin tamamının değil, belirtilen ambalaj bölümünün geri dönüştürülmüş plastikten yapıldığını anlayabilecek.

Şirketler, etiketlerdeki bir başka ifadeyi de değiştirecek. Tüketicilerde şişenin daha önce geri dönüştürüldüğü izlenimini yaratabilecek “Beni tekrar geri dönüştürün” ifadesi yerine “Beni geri dönüştürün” yazılacak.

Şirketler ayrıca internet siteleri ve dijital platformlardaki açıklamalarını da AB'ye verdikleri taahhütlerle uyumlu hale getirecek.

KOMİSYON DENETLENECEK

Anlaşma, Avrupa Komisyonu ile 27 AB üyesi ülkenin tüketiciyi koruma yetkililerini bir araya getiren Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı'nın yürüttüğü görüşmeler sonucunda sağlandı.

Avrupa Komisyonu, Coca-Cola ve Nestlé'nin dijital platformlardaki geri dönüşüm iddialarıyla ilgili bazı taahhütleri şimdiden uygulamaya koyduğunu bildirdi.

Diğer taahhütlerin yerine getirilip getirilmediği ise ulusal tüketiciyi koruma kurumları tarafından takip edilecek. Şirketlerin anlaşmaya uymaması halinde yaptırımlar uygulanabilecek.