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Gündem İzmir ve İstanbul Barosu seçimleri ‘Öngörüsüz Ruşen’i mutlu etmedi: Ümit Kocasakal bana Metin Feyzioğlu’nu hatırlatıyor!
Gündem

İzmir ve İstanbul Barosu seçimleri ‘Öngörüsüz Ruşen’i mutlu etmedi: Ümit Kocasakal bana Metin Feyzioğlu’nu hatırlatıyor!

Yeniakit Publisher
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2015 yılından itibaren her seçim öncesi Cumhurbaşkanı’nın bu kez kesin kaybedeceğini öngören 2023 seçimlerinde ise “Bu kez de kazanırsa daha konuşmam” diyen Ruşen Çakır, İzmir ve İstanbul 1 No’lu Baro seçimleri sonuçlarının kendisini mutlu etmediğini söyledi. İstanbul’da baro seçimlerini kazanan Ümit Kocasakal’ı, Metin Feyzioğlu’na benzeten Çakır “Özellikle demokrasiden nasibini almamış Kocasakal gibi birinin Türkiye’nin bu önemli kurumunun başına gelmesi beni üzdü” dedi.

2015 yılından itibaren Türkiye yapılan her genel seçimi ‘Erdoğan bu kez kaybediyor. Çoktan kaybetti’ gibi ifadelerle değerlendiren 2023 seçiminde ise ‘Bu kez de kazanırsa daha konuşmam’ demesine rağmen sözünü tutmayan, Suriye ile ilgili hiçbir tahmin ide tutmadığı için ismi ‘öngörüsüz Ruşen’e çıkan Medyascope Genel Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır, İzmir ve İstanbul Barosu seçimlerini değerlendirdi.

MUTLU DEĞİL, ÜZGÜNÜM

Medyascope’da yayınlanan videosunda “Kişisel olarak İzmir ve İstanbul barolarındaki seçim sonuçları beni mutlu etmedi” diyen Ruşen Çakır, şu ifadeleri kullandı: “Özellikle demokrasiden pek nasibini almamış Ümit Kocasakal gibi birinin Türkiye’nin bu önemli kurumunun başına gelmesi beni üzdü. Avukatlar, kendilerini kimin yöneteceğini özgür iradeleriyle seçtiler. Bir noktadan sonra bize de fazla bir şey söylemek düşmez. Ancak Ümit Kocasakal’a baktığımda aklıma Metin Feyzioğlu’nun geldiğini her fırsatta söylemeye devam edeceğim.”

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Yorumlar

Demokrasiden nasibini almamışmışmış

Millet demokrasiden nasibini almamışları çok iyi biliyor anam, sen yorma kendini, sandık paklar senin gibileri.
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