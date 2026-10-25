Rusya'dan çok konuşulacak Türkiye kararı: Tonlarcasını trenlerle alıp gidecekler

Rusya Demiryolları (RJD) Birinci Genel Müdür Yardımcısı Vadim Mihaylov, İstanbul’da düzenlenen Verona Avrasya Ekonomi Forumu’nda yaptığı açıklamada, şirketin Türkiye ve Azerbaycan’dan Rusya’ya kara üzerinden sebze ve meyve taşımacılığı yapma seçeneklerini değerlendirdiğini bildirdi.

Mihaylov, “Bizi Orta Doğu, Orta Asya ve Güneydoğu Asya ülkelerine bağlayan Kuzey-Güney koridoru gelişmeye devam ediyor. St. Petersburg’dan İran ve Hindistan limanlarına uzanan bu koridorun uzunluğu 7 bin kilometreyi aşıyor. Bu yıl taşımacılık hacmindeki artışta başlıca rolü, Azerbaycan ve İran üzerinden geçen Trans-Hazar ve batı güzergâhları oynadı. Bu güzergâhlardaki taşımacılık hacimleri sırasıyla yüzde 19 ve yüzde 24 arttı. Belarus ile Afganistan arasındaki transit taşımacılık da büyümeye ilave katkı sağladı. Rus perakendeciler için Türkiye ve Azerbaycan’dan sebze ve meyvenin Gürcistan üzerinden transit olarak kara güzergâhından taşınmasına yönelik seçenekler değerlendiriliyor.” dedi.

Uluslararası Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru, Rusya, Kafkasya ve Orta Asya üzerinden Kuzey Avrupa’yı Basra Körfezi ve Hint Okyanusu ülkelerine bağlıyor. Birden fazla taşıma türünü kapsayan bu koridorun oluşturulmasına ilişkin anlaşma, 2000 yılında Rusya, İran ve Hindistan arasında imzalandı. Koridorda şu anda 12 ülke yer alıyor.

Kuzey-Güney Ulaştırma Koridoru üç ana güzergâhtan oluşuyor. Batı güzergâhı Hazar Denizi’nin batı kıyısı boyunca, doğu güzergâhı doğu kıyısı boyunca, Trans-Hazar güzergâhı ise Hazar Denizi üzerinden geçiyor.