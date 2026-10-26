Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beştepe’de kritik başlıklarla toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sona erdi. 3 saatlik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kameraların karşısına geçerek alınan tarihi kararları ve gündemdeki sıcak gelişmeleri canlı yayında kamuoyuyla paylaşıyor.
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkanlar:
Bölgemizde istikrarsızlığın arttığı yeni gerilim alanları baş gösteriyor
Ateşe benzin dökenlere karşı barış çabasındayız.
Acılar dinsin diye çalışıyoruz.
Güney Kore ziyaretimiz olacak. Dönüşte de COP 31 Zirvesi'ni tertip edeceğiz.
Libya mutabakatıyla haklarımız garanti altına alındı. AB'nin verdiği tepkiler meşru değil. Doğu Akdeniz'de gol atmanın peşinde değiliz.
Ayrıntılar birazdan...