Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

"Salih ile hem beraber çalıştık hem de yıllardır tanıdığım bir kişi. Onun adına çok mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu görüyorum. Sahada çok mutlu gözüküyor. Kendi oyununu oynayabiliyor. O açıdan onun adına sevindirici. Salih'i etkisiz hale getirmekten ziyade açılan alanların, özellikle Trabzonspor'un kullandığı defans arkası koşularla alanın büyük olduğu defans arkası çok pozisyon bulamadık. Her takımın ne kadar artısı varsa eksisi de var. Biz Beşiktaş'ın eksilerini analiz ettik. O alanlarda oynamaya çalıştık. Salih haftalardır ligde en çok top kazanan oyuncu şu anda. Biz onun etrafında çok oynamak istemedik. Bugün daha çok defans arkası oynamak istedik"