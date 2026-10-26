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Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

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Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

Mağlubiyet sonrası açıklama yapan Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetini hak ettiğini söyledi.

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Foto - Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbul Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin, şu ifadeleri kullandı.

#2
Foto - Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

"Maçın 90 dakikasını değerlendirecek olursak Beşiktaş hak ettiği galibiyeti aldığını düşünüyorum. Bizim adımıza pozitif olan şeyler de vardı ama ne yazık ki iki tane bireysel hatadan gol yedik. O beni biraz üzdü. Bugün normalde alışkanlıklarımızdan biraz uzak oynadık. Bu maça göre bir plan yapmıştık. İlk 15 dakika hariç aslında defansif anlamda planımızın az çok tuttuğunu söyleyebilirim. Ama özellikle bu tarz rakiplere, bu kadar kaliteli takımlara karşı bireysel hatalara yer yok. Önümüze bakacağız. Bugün neyi doğru yaptığımızı, neyi yanlış yaptığımızı çok iyi biliyorum. O yüzden önümüze bakmak daha da kolay olacak bizim için. Haftaya Samsun maçı çok önemli. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum ve Avrupa'da da onlara başarılar diliyorum" if

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Foto - Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

Borussia Dortmund'da beraber çalıştığı ve şu an siyah-beyazlı formayı terleten Salih Özcan ile ilgili gelen bir soruyu Şahin, şöyle cevap verdi:

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Foto - Nuri Şahin: Beşiktaş galibiyeti hak etti

"Salih ile hem beraber çalıştık hem de yıllardır tanıdığım bir kişi. Onun adına çok mutluyum. İyi bir sezon geçiriyor. Hem milli takımda hem de Beşiktaş'ta mutlu olduğunu görüyorum. Sahada çok mutlu gözüküyor. Kendi oyununu oynayabiliyor. O açıdan onun adına sevindirici. Salih'i etkisiz hale getirmekten ziyade açılan alanların, özellikle Trabzonspor'un kullandığı defans arkası koşularla alanın büyük olduğu defans arkası çok pozisyon bulamadık. Her takımın ne kadar artısı varsa eksisi de var. Biz Beşiktaş'ın eksilerini analiz ettik. O alanlarda oynamaya çalıştık. Salih haftalardır ligde en çok top kazanan oyuncu şu anda. Biz onun etrafında çok oynamak istemedik. Bugün daha çok defans arkası oynamak istedik"

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