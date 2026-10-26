CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor
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Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Çaykur Rizespor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.
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Çaykur Rizespor 0 - 0 Trabzonspor
1' Maçta ilk düdük çaldı.
İŞTE İLK 11'LER
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Borrelli.
Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju