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Spor CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor
Spor

CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor

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CANLI ANLATIM: Çaykur Rizespor - Trabzonspor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Karşılaşma Çaykur Rizespor 0 - 0 Trabzonspor skoruyla devam ediyor.

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Çaykur Rizespor 0 - 0 Trabzonspor

1' Maçta ilk düdük çaldı.

İŞTE İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat, Bakayoko, Sagnan, Ariss, Taylan, Mebude, Olawoyin, Laçi, Emrecan, Borrelli.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa, Fabinho, Melih, Salah, Muçi, Aral, Dju

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