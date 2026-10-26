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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Başakşehir
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Başakşehir

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Başakşehir

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Başakşehir skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 0 - 0 Başakşehir

5' Trossard, savunma arkasına sarkan Rıdvan'a pasını bıraktı. Ceza sahasına giren Rıdvan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.

4' Ndidi, sağ taraftaki Cerny'e pasını verdi. Cerny, ceza sahasına koşu yapan Olaitan'a bıraktı. Olaitan'ın vuruşu yandan auta gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.

Başakşehir: Muhammed, Karabownik, Emin, Ba, Saba, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok.

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