CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Başakşehir
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında İstanbul Başakşehir'i ağırlıyor. Karşılaşma Beşiktaş 0 - 0 Başakşehir skoruyla devam ediyor.
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Beşiktaş 0 - 0 Başakşehir
5' Trossard, savunma arkasına sarkan Rıdvan'a pasını bıraktı. Ceza sahasına giren Rıdvan'ın vuruşu yan ağlarda kaldı.
4' Ndidi, sağ taraftaki Cerny'e pasını verdi. Cerny, ceza sahasına koşu yapan Olaitan'a bıraktı. Olaitan'ın vuruşu yandan auta gitti.
1' Maçta ilk düdük çaldı.
11'LER
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Salih, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.
Başakşehir: Muhammed, Karabownik, Emin, Ba, Saba, Umut Güneş, Kemen, Yusuf, Olsen, Shomurodov, Umut Bozok.