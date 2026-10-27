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Yaşam Antalya’da gece sağanak ve fırtına: Seralar ve yollar su altında kaldı
Yaşam

Antalya’da gece sağanak ve fırtına: Seralar ve yollar su altında kaldı

Yeniakit Publisher
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Antalya’nın Kaş, Kumluca ve Finike ilçelerinde gece etkili olan şiddetli sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yollar ve seralar suyla kaplanırken tarım alanlarında zarar meydana geldi.

Antalya’da gece saatlerinde bastıran sağanak ve fırtına, özellikle tarımsal üretim yapılan alanları vurdu. Kaş, Kumluca ve Finike’de etkili olan yağış nedeniyle seralar su altında kaldı.

TARIM ALANLARI ZARAR GÖRDÜ

Şiddetli yağış ve fırtına, bölgedeki tarım alanlarında ciddi hasara yol açtı. Seralarda biriken sular üretim alanlarını kaplarken zararın boyutuna ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

YOLLAR SUYLA KAPLANDI

Yağışın etkisiyle yollarda da su birikintileri oluştu. Üç ilçede günlük yaşamı aksatan sağanak ve fırtınanın ardından ortaya çıkan görüntüler, yağışın etkisini gözler önüne serdi.

 

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