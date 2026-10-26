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Gündem AK Partili iki isim nişanlandı
Gündem

AK Partili iki isim nişanlandı

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AK Partili iki isim nişanlandı

AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş nişanlandı. Genç çift, nişanlarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

AK Parti 'de iki genç siyasetçi evlilik yolunda ilk adımı attı.  Türkiye Büyük Millet Meclisinin en genç milletvekili AK Parti İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ile AK Parti Samsun İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş'tan mutlu haber geldi.

Bir süredir evlilik hazırlığında olan çiftin nişanlandığı açıklandı. Rumeysa Kadak, Orhan Murat Kumaş ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Nişanlarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret eden çift, bu özel günlerinde kendilerini kabul eden Erdoğan'a teşekkür etti.

 

Kumaş, nişanlısı Kadak ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptıkları ziyareti şu sözlerle anlattı:

"Bismillahirrahmanirrahim. Hayat yolculuğunu birlikte sürdürmek istediğim kıymetli nişanlım Rumeysa Hanım ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadık. Bu anlamlı günümüzde bizleri nazik kabulleriyle onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli teveccühleri ve samimi ilgileri dolayısıyla şükranlarımızı arz ederiz."

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